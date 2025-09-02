¿Qué canales transmite Colombia vs Bolivia EN VIVO por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Colombia vs Bolivia se enfrentan en uno de los partidos más parejos de las Eliminatorias Sudamericanas. El cuadro cafetero se ubica en el sexto lugar con 22 unidades, por lo que una victoria sellaría su clasificación a la Copa del Mundo. El equipo altiplánico, en tanto, se encuentra en el sexto lugar con 17 puntos. Si gana, estaría muy cerca de asegurar, al menos, repechaje. ¿Qué canal transmitirá el partido por clasificatorias?

El partido entre Colombia vs Bolivia se disputará este jueves 4 de septiembre en Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Movistar Eventos (canal 1 y 701 HD), Caracol, RCN y Tigo Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Colombia vs Bolivia: altas y bajas para la fecha 17 de Eliminatorias 2026



La Selección de Colombia no contará con Deiver Machado, Jhon Durán y Nelson Deossa. Bolivia, en tanto, no tendrá a Ramiro Vaca.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs Bolivia en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?



El partido entre Colombia vs Bolivia se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El recinto tiene capacidad para 46 692 espectadores.

¿A qué hora juegan Colombia vs Bolivia en vivo por las Eliminatorias 2026?



En Perú , el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m. En Colombia , el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m. En Bolivia , el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m. En Ecuador, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m.

En Venezuela, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido Colombia vs Bolivia comienza a la 1:30 a.m.

¿Qué canales TV transmiten el Colombia vs Bolivia en vivo?



En Perú, el partido entre Colombia vs Bolivia se podrá ver EN VIVO por TV a través de Movistar Eventos (canal 1 y 701 HD). En Colombia, será transmitido por Caracol y RCN. Y en Bolivia, se podrá ver por Tigo Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cómo ver Caracol TV para ver el Colombia vs Bolivia?



La señal de Caracol TV es una de las que se encarga de la transmisión de los partidos de la selección colombiana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Si no te lo quieres perder, podrás seguir el partido a través de estos canales:

Puede ver Caracol TV vía TDT en: 4.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil

Puede ver Caracol TV vía DirecTV en: 132 SD/HD – 1132 HD

Puede ver Caracol TV vía Claro TV: 106 SD – 109 HD – 1006 HD

Puede ver Caracol TV vía Movistar TV: 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E

Puede ver Caracol TV vía Tigo: 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD

Puede ver Caracol TV vía HD Multiplay: 10 HD – 4 HD – 42 HD

Puede ver Caracol TV vía HD Colcable: 23 – 12/25 A – 12/25 A – 7

Puede ver Caracol TV vía ETB: 277 SD – 252 HD

Puede ver Caracol TV vía EMCALI: 101

Colombia vs Bolivia: alineaciones posibles

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Kevin Castaño, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Dayron Moreno.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.

