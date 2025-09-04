Argentina vs Venezuela en vivo: ¿Cómo ver desde tu celular el partido por la fecha 17 de Eliminatorias 2026?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina vs Venezuela en vivo se enfrentan en la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026, en un duelo marcado por la anunciada despedida de Lionel Messi ante su público en las clasificatorias. ¿Cómo ver desde tu celular? Conoce los detalles con RPP.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Venezuela en vivo por Eliminatorias 2026?

El partido Argentina vs Venezuela está programado para disputarse este jueves 4 de septiembre en el Estadio MAS Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires y con un aforo para más de 80 mil asistentes. El choque por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026 iniciará a partir de las 6:30 p.m. de Perú y las 8:30 horas de Argentina.

¿A qué hora juegan Argentina vs Venezuela en vivo por las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m. En Argentina , el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m. En Venezuela , el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m. En Colombia, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido Argentina vs Venezuela comienza a la 1:30 a.m.



¿Qué canales transmiten el Argentina vs Venezuela en vivo por TV?

La televisión argentina confirmó que el partido Argentina vs Venezuela se transmitirá por medio de las señales de TyC Sports y Telefé. En tanto, En tanto, en territorio venezolano podrá ser visto exclusivamente por medio de Venevisión. En Perú, el cotejo llegará a través de Movistar TV.

¿Cómo ver TyC Sports en vivo, el partido Argentina vs Venezuela?

TyC Sports es un canal deportivo disponible a través de las cableoperadoras de Cablevisión, Telecentro y DirecTV. Esta señal se encargará de transmitir los partidos de la selección argentina en las Eliminatorias sudamericanas 2026 y podrás sintonizarlo así:

Canales 22 SD y 101 HD de Cablevisión Digital

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Argentina vs Venezuela: alineaciones posibles

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez y Salomón Rondón.