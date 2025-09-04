Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 4 de agosto | "Al ver esto, Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador"
EP 1068 • 11:41

Argentina vs Venezuela en vivo: ¿Cómo ver desde tu celular el partido por la fecha 17 de Eliminatorias 2026?

Conoce dónde seguir el partido Argentina vs Venezuela en vivo en la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.
Conoce dónde seguir el partido Argentina vs Venezuela en vivo en la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. | Fuente: @SelecciónArgentina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce cómo seguir en directo el partido Argentina vs Venezuela desde Buenos Aires por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, en la despedida de Messi.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina vs Venezuela en vivo se enfrentan en la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026, en un duelo marcado por la anunciada despedida de Lionel Messi ante su público en las clasificatorias. ¿Cómo ver desde tu celular? Conoce los detalles con RPP.

► Tabla de posiciones de Eliminatorias 2026: así va la clasificación en la fecha 17 de Conmebol

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Venezuela en vivo por Eliminatorias 2026?

El partido Argentina vs Venezuela está programado para disputarse este jueves 4 de septiembre en el Estadio MAS Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires y con un aforo para más de 80 mil asistentes. El choque por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026 iniciará a partir de las 6:30 p.m. de Perú y las 8:30 horas de Argentina.

¿A qué hora juegan Argentina vs Venezuela en vivo por las Eliminatorias 2026?

  • En Perú, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Argentina, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Colombia, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.  
  • En Brasil, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m. 
  • En España, el partido Argentina vs Venezuela comienza a la 1:30 a.m. 

¿Qué canales transmiten el Argentina vs Venezuela en vivo por TV?

La televisión argentina confirmó que el partido Argentina vs Venezuela se transmitirá por medio de las señales de TyC Sports y Telefé. En tanto,  En tanto, en territorio venezolano podrá ser visto exclusivamente por medio de Venevisión. En Perú, el cotejo llegará a través de Movistar TV.

¿Cómo ver TyC Sports en vivo, el partido Argentina vs Venezuela?

TyC Sports es un canal deportivo disponible a través de las cableoperadoras de Cablevisión, Telecentro y DirecTV. Esta señal se encargará de transmitir los partidos de la selección argentina en las Eliminatorias sudamericanas 2026 y podrás sintonizarlo así:

  • Canales 22 SD y 101 HD de Cablevisión Digital
  • Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro
  • Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Argentina vs Venezuela: alineaciones posibles

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez y Salomón Rondón.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Eliminatorias 2026 Selección de Argentina Selección de Venezuela Partidos de hoy TyC Sports en vivo Lionel Messi

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA