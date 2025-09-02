Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25

Repechaje del Mundial 2026: quiénes jugarán, formato y calendario del nuevo Torneo Clasificatorio FIFA

Dos selecciones clasificarán al Mundial 2026 por la vía del repechaje
Dos selecciones clasificarán al Mundial 2026 por la vía del repechaje | Fuente: EFE
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

El Torneo Clasificatorio para el Mundial FIFA 2026 definirá a las dos últimas selecciones en llegar a la Copa del Mundo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras quedarse cerca de la clasificación directa, una nueva oportunidad tendrán algunas selecciones de llegar al Mundial 2026 por la vía del repechaje intercontinental. La FIFA llevará a cabo el Torneo Clasificatorio para la Copa del Mundo donde seis equipos lucharán por las dos últimas plazas para llegar al certamen a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta competición contará con representantes de cada una de las confederaciones de la FIFA, donde solo la Concacaf tendrá a dos selecciones al ser también el anfitrión del próximo Mundial.

El formato del repechaje mundialista cambia, tras una última edición realizada en Qatar en la que lograron los boletos Australia y Costa Rica, frente a Perú y Nueva Zelanda, respectivamente.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo es el formato del nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026?

  • Conmebol - 7° de la clasificación
  • Concacaf - Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación
  • AFC - Ganador de la quinta ronda de clasificación
  • CAF - Ganador de la segunda ronda de clasificación
  • OFC - Finalista de la tercera ronda de clasificación --> Nueva Caledonia

Serán seis selecciones participantes en el repechaje intercontinental. Los cuatro equipos que estén peor ubicadas en el ranking FIFA se enfrentarán en semifinales, mientras que los dos mejores posicionados esperarán directamente en las finales. Los vencedores de las finales clasificarán al Mundial 2026.


¿Cuándo inicia el nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026?

El repechaje intercontinental se disputará en marzo del 2026, durante la fecha FIFA que comprende del 23 al 31 de marzo. La sede aún no ha sido confirmada por FIFA.

Costa Rica clasificó al Mundial 2022 por la vía del repechaje intercontinental

Costa Rica clasificó al Mundial 2022 por la vía del repechaje intercontinentalFuente: EFE

Equipos clasificados al nuevo torneo de repechaje para el Mundial 2026

  • Nueva Caledonia

Calendario del nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026

23-25 marzo

Llave A

Semifinal 1

Equipo A vs. Equipo B

Llave B

Semifinal 2

Equipo C vs. Equipo D


31 marzo

Final A

Ganador Semifinal 1 vs. Equipo E


Final B

Ganador Semifinal 2 vs. Equipo F

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Mundial 2026 Eliminatorias 2026 FIFA

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA