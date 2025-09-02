Repechaje del Mundial 2026: quiénes jugarán, formato y calendario del nuevo Torneo Clasificatorio FIFA

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras quedarse cerca de la clasificación directa, una nueva oportunidad tendrán algunas selecciones de llegar al Mundial 2026 por la vía del repechaje intercontinental. La FIFA llevará a cabo el Torneo Clasificatorio para la Copa del Mundo donde seis equipos lucharán por las dos últimas plazas para llegar al certamen a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta competición contará con representantes de cada una de las confederaciones de la FIFA, donde solo la Concacaf tendrá a dos selecciones al ser también el anfitrión del próximo Mundial.

El formato del repechaje mundialista cambia, tras una última edición realizada en Qatar en la que lograron los boletos Australia y Costa Rica, frente a Perú y Nueva Zelanda, respectivamente.

¿Cómo es el formato del nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026?

Conmebol - 7° de la clasificación

- 7° de la clasificación Concacaf - Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación

- Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación AFC - Ganador de la quinta ronda de clasificación

- Ganador de la quinta ronda de clasificación CAF - Ganador de la segunda ronda de clasificación

- Ganador de la segunda ronda de clasificación OFC - Finalista de la tercera ronda de clasificación --> Nueva Caledonia

Serán seis selecciones participantes en el repechaje intercontinental. Los cuatro equipos que estén peor ubicadas en el ranking FIFA se enfrentarán en semifinales, mientras que los dos mejores posicionados esperarán directamente en las finales. Los vencedores de las finales clasificarán al Mundial 2026.

¿Cuándo inicia el nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026?

El repechaje intercontinental se disputará en marzo del 2026, durante la fecha FIFA que comprende del 23 al 31 de marzo. La sede aún no ha sido confirmada por FIFA.

Equipos clasificados al nuevo torneo de repechaje para el Mundial 2026

Nueva Caledonia

Calendario del nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026

23-25 marzo

Llave A

Semifinal 1

Equipo A vs. Equipo B

Llave B

Semifinal 2

Equipo C vs. Equipo D

31 marzo

Final A

Ganador Semifinal 1 vs. Equipo E

Final B

Ganador Semifinal 2 vs. Equipo F