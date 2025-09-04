Venezuela o Bolivia: ¿qué resultados necesitan para clasificar al repechaje del Mundial 2026?

En Conmebol solo resta definir a la selección que va al repechaje intercontinental. El boleto será para Venezuela o Bolivia.
En Conmebol ya se conocen a las seis selecciones que dirán presente en el Mundial 2026. Tras la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Uruguay, Colombia y Paraguay consiguieron sus boletos de clasificación, sumándose a lo concretado anteriormente por Argentina, Brasil y Ecuador.
A falta de una fecha, dos equipos tienen aún una última oportunidad. El cupo para el repechaje intercontinental (Torneo Clasificatorio) está en juego y sueñan alcanzarlo Venezuela y Bolivia, con la ‘Vinotinto’ estando un paso por delante.
Venezuela perdió 3-0 ante Argentina y Bolivia cayó por el mismo resultado frente a Colombia. No obstante, el resultado ‘cafetero’ y la derrota de Perú dejó todo para definirlo entre ambas selecciones, a las que solo las separa un punto.
¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.
Venezuela y Bolivia van por el repechaje
Venezuela: 7mo con 18 puntos
La Vinotinto es sétima, teniendo por ahora el boleto para el repechaje. Es decir, si derrota en Maturín a Colombia en la última jornada, va a la repesca. Solo dependen de sí mismos y jugarán en condición de local, por lo que la ilusión es máxima.
Si Venezuela empata con Colombia, necesitará que Bolivia no le gane a Brasil en El Alto.
Si Venezuela pierde, necesitará que Bolivia no gane. Si La Verde empata, igualarán en puntaje, pero la diferencia de goles es grande. Los llaneros tienen -7 y los altiplánicos -19.
Bolivia: 8vo con 17 puntos
Bolivia marcha en la octava casilla. A sus necesidades se suman que estarán pendiente de lo que suceda entre venezolanos y ‘cafeteros’.
Si Bolivia gana llega a los 20 puntos, por lo que con el empate o derrota de Venezuela lo superará para ser sétimo e ir al repechaje mundialista.
Si empata, como máximo podría alcanzar el mismo puntaje de Venezuela, aunque para dejarlo atrás tendría que esperar una caída ‘Vinotinto’ por 12 o más goles de diferencia.
La derrota liquida toda opción boliviana.
¿Quiénes jugarán y cómo es el formato del nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026?
- Conmebol - 7° de la clasificación
- Concacaf - Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación
- AFC - Ganador de la quinta ronda de clasificación
- CAF - Ganador de la segunda ronda de clasificación
- OFC - Finalista de la tercera ronda de clasificación --> Nueva Caledonia
Serán seis selecciones participantes en el repechaje intercontinental. Los cuatro equipos que estén peor ubicadas en el ranking FIFA se enfrentarán en semifinales, mientras que los dos mejores posicionados esperarán directamente en las finales. Los vencedores de las finales clasificarán al Mundial 2026.
¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.