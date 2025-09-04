Venezuela o Bolivia: ¿qué resultados necesitan para clasificar al repechaje del Mundial 2026?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Conmebol ya se conocen a las seis selecciones que dirán presente en el Mundial 2026. Tras la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Uruguay, Colombia y Paraguay consiguieron sus boletos de clasificación, sumándose a lo concretado anteriormente por Argentina, Brasil y Ecuador.

A falta de una fecha, dos equipos tienen aún una última oportunidad. El cupo para el repechaje intercontinental (Torneo Clasificatorio) está en juego y sueñan alcanzarlo Venezuela y Bolivia, con la ‘Vinotinto’ estando un paso por delante.

Venezuela perdió 3-0 ante Argentina y Bolivia cayó por el mismo resultado frente a Colombia. No obstante, el resultado ‘cafetero’ y la derrota de Perú dejó todo para definirlo entre ambas selecciones, a las que solo las separa un punto.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Venezuela y Bolivia van por el repechaje

Venezuela: 7mo con 18 puntos

La Vinotinto es sétima, teniendo por ahora el boleto para el repechaje. Es decir, si derrota en Maturín a Colombia en la última jornada, va a la repesca. Solo dependen de sí mismos y jugarán en condición de local, por lo que la ilusión es máxima.

Si Venezuela empata con Colombia, necesitará que Bolivia no le gane a Brasil en El Alto.

Si Venezuela pierde, necesitará que Bolivia no gane. Si La Verde empata, igualarán en puntaje, pero la diferencia de goles es grande. Los llaneros tienen -7 y los altiplánicos -19.

Bolivia: 8vo con 17 puntos

Bolivia marcha en la octava casilla. A sus necesidades se suman que estarán pendiente de lo que suceda entre venezolanos y ‘cafeteros’.

Si Bolivia gana llega a los 20 puntos, por lo que con el empate o derrota de Venezuela lo superará para ser sétimo e ir al repechaje mundialista.

Si empata, como máximo podría alcanzar el mismo puntaje de Venezuela, aunque para dejarlo atrás tendría que esperar una caída ‘Vinotinto’ por 12 o más goles de diferencia.

La derrota liquida toda opción boliviana.

Venezuela ha ganado 4 partidos como local en las Eliminatorias Sudamericanas 2026Fuente: EFE

¿Quiénes jugarán y cómo es el formato del nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026?

Conmebol - 7° de la clasificación

- 7° de la clasificación Concacaf - Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación

- Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación AFC - Ganador de la quinta ronda de clasificación

- Ganador de la quinta ronda de clasificación CAF - Ganador de la segunda ronda de clasificación

- Ganador de la segunda ronda de clasificación OFC - Finalista de la tercera ronda de clasificación --> Nueva Caledonia

Serán seis selecciones participantes en el repechaje intercontinental. Los cuatro equipos que estén peor ubicadas en el ranking FIFA se enfrentarán en semifinales, mientras que los dos mejores posicionados esperarán directamente en las finales. Los vencedores de las finales clasificarán al Mundial 2026.