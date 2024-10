Arturo Vidal le pide a presidente de la ANFP que medite la salida de Ricardo Gareca si Chile no derrota a Colombia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Arturo Vidal habló este domingo tras el triunfo de Colo Colo ante Huachipato. El exjugador de Barcelona volvió a la carga contra Ricardo Gareca, que está en el centro de las críticas por la derrotas de la Selección de Chile contra Colombia, en Santiago.

En caso Chile pierda ante Colombia en Barranquilla, Vidal señala que el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, debe evaluar una posible salida del argentino Ricardo Gareca.

“Es difícil, así como está la cosa no sé. Vamos a ver que pasa contra Colombia, ojalá que muestren algo mejor, que el equipo se suelte, que empiece a jugar, tenga una idea de juega y puedan sacar los tres puntos. Esa decisión (la salida de Gareca) no la tomo yo, pero si no se gana contra Colombia ojalá que el presidente (Pablo Milad) piense bien lo que viene, porque todavía hay opciones para clasificar al Mundial”, señaló Vidal.

Asimismo, el 'Rey Arturo' dejó en claro que solo volverá a jugar en la Selección de Chile si se da la salida del exentrenador de Perú. "En este proceso no, si hay otro seguramente estaré ahí y lo daré todo para clasificar al Mundial”, puntualizó.

Vidal respalda a Carlos Palacios

El delantero Carlos Palacios, de Colo Colo, se perderá por "problemas personales" el partido del martes entre Chile y Colombia, por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, informó la Asociación Nacional de Fútbol de Chile.

Al respecto, Vidal señaló que "no le veo ningún problema, que un jugador tenga problemas y solicite no estar para poder arreglarlos, creo que es lo correcto. Ya hablé con Carlitos y lo que necesite el equipo está para él”, comentó.

Eduardo Vargas pone el 1-0 para Chile | Fuente: Movistar Deportes

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs Chile por Eliminatorias 2026?

El partido está programado para el martes 15 de octubre a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana), en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El recinto tiene una capacidad de 46,692 espectadores.

¿Dónde transmiten el partido Colombia vs Chile en vivo y en directo?

El partido de de Colombia contra Chile será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Movistar Deportes, RCN, Caracol TV, Gol Caracol, Chilevisión, ESPN y Disney+.

