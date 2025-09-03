DT de Chile justifica no haber convocado a ningún integrante de la 'Generación Dorada': "Ninguno estará en el 2030"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No hay espacio. Nicolás Córdova, técnico que reemplazó a Ricardo Gareca en La Roja, habló sobre la lista de convocados para las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

En conferencia de prensa, el exestratega de Universitario de Deportes sorprendió al hablar de los jugadores de la Generación Dorada (aquella que ganó dos Copas América) al decir que ninguno de ellos estará en el Mundial 2030.

"Cuanto tuvimos la reunión con Felipe Correa y acordamos que iba a ser yo quien iba a dirigir estos meses que quedaban... nosotros tenemos que visualizar el 2030, y siento totalmente honesto, ninguno de ellos podrá estar en el 2030", indicó el estratega.



¿Por qué no contará con los jugadores de la Generación Dorada?

En tanto, al ser consultado sobre por qué no va a considerar más a los jugadores de la Generación Dorada, dijo que le dará minutos a jugadores que van a ser considerados en la próxima Copa América y Eliminatorias.

"El próximo evento que tiene la Selección es el 2027, la Copa América o las Eliminatorias, que aún no se saben si inicia en marzo o en el septiembre, nosotros estamos viendo eso", indicó en un inicio.

"De aquí a esa fecha, necesitamos jugar ocho a diez partidos internacionales y la tenemos que dar la posibilidad que juegue. Sería irresponsable de mi parte que en estas condiciones ponga jugadores que no van a estar presentes en el futuro. No van a estar presente en el 2030", complementó.

