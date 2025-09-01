Últimas Noticias
Brasil vs Chile EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Brasil vs Chile
Brasil vs Chile | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Brasil recibe a Chile por la penúltima fecha de las Eliminatorias. Conoce a qué hora empieza el partido y dónde verlo EN VIVO.

Mero trámite. Brasil recibe a Chile en un partido donde no se pelea nada. El cuadro local, dirigido por Carlo Ancelotti, se ubica en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 25 unidades y un puesto asegurado en el Mundial. La Roja, en tanto, está en el último lugar y es la única —matemáticamente— sin chances de clasificar a la Copa del Mundo. ¿A qué hora empieza el partido y dónde verlo EN VIVO?

Brasil vs Chile se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná, de la ciudad de Río de Janeiro, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido por SporTV, Globo, Chilevisión y el canal de YouTube de Movistar Deportes. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.


¿Cómo llegan Brasil y Chile a la fecha 17 de Eliminatorias 2026?

Brasil llega al partido en el tercer lugar con 25 unidades. De sus últimos cinco partidos, ganó dos, empató dos y perdió uno. Chile, en tanto, llega al cotejo en el último lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos. Solo ganó uno de sus últimos cinco partidos (tres perdidos y uno empatado).

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Chile en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

El partido entre Brasil vs Chile se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro. El recinto tiene capacidad para 78 838 espectadores.

¿A qué hora juegan Brasil vs Chile en vivo por las Eliminatorias 2026?

  • En Perú, el partido Brasil vs Chile comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Brasil, el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Colombia, el partido Brasil vs Chile comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Brasil vs Chile comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m.  
  • En Venezuela, el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m. 
  • En Argentina, el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Brasil vs Chile comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m. 
  • En España, el partido Brasil vs Chile comienza a las 2:30 a.m. 

¿Dónde ver el Brasil vs Chile en vivo por TV y streaming?

El partido entre Brasil vs Chile se podrá ver por TV a través de SporTV, Globo y Chilevisión. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Movistar Deportes. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Brasil vs Chile: alineaciones posibles

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos. Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli; Richarlison.

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazabal, Paulo Diaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Ignacio Saavedra, Luciano Cabral; Darío Osorio, Alexander Aravena y Ben Brereton.

Brasil vs Chile: últimos resultados

  • Eliminatorias 2026: Chile 1-2 Brasil
  • Eliminatorias 2022: Brasil 4-0 Chile
  • Eliminatorias 2022: Chile 0-1 Brasil 
Selección de Brasil Selección de Chile Eliminatorias Sudamericanas

