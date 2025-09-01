Brasil vs Chile EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mero trámite. Brasil recibe a Chile en un partido donde no se pelea nada. El cuadro local, dirigido por Carlo Ancelotti, se ubica en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 25 unidades y un puesto asegurado en el Mundial. La Roja, en tanto, está en el último lugar y es la única —matemáticamente— sin chances de clasificar a la Copa del Mundo. ¿A qué hora empieza el partido y dónde verlo EN VIVO?

Brasil vs Chile se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná, de la ciudad de Río de Janeiro, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido por SporTV, Globo, Chilevisión y el canal de YouTube de Movistar Deportes. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cómo llegan Brasil y Chile a la fecha 17 de Eliminatorias 2026?



Brasil llega al partido en el tercer lugar con 25 unidades. De sus últimos cinco partidos, ganó dos, empató dos y perdió uno. Chile, en tanto, llega al cotejo en el último lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos. Solo ganó uno de sus últimos cinco partidos (tres perdidos y uno empatado).

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Chile en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?



El partido entre Brasil vs Chile se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro. El recinto tiene capacidad para 78 838 espectadores.

GIGANTES PELA PRÓPRIA NATUREZA! 💛💚



O treinador Carlo Ancelotti anunciou na tarde desta segunda-feira (25) a lista de convocados para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em evento realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.



O… pic.twitter.com/tFQrqGh8U6 — brasil (@CBF_Futebol) August 25, 2025

¿A qué hora juegan Brasil vs Chile en vivo por las Eliminatorias 2026?



En Perú , el partido Brasil vs Chile comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Brasil vs Chile comienza a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m. En Chile , el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m. En Colombia, el partido Brasil vs Chile comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Brasil vs Chile comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Brasil vs Chile comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m.

En España, el partido Brasil vs Chile comienza a las 2:30 a.m.

¿Dónde ver el Brasil vs Chile en vivo por TV y streaming?



El partido entre Brasil vs Chile se podrá ver por TV a través de SporTV, Globo y Chilevisión. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Movistar Deportes. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Brasil vs Chile: alineaciones posibles



Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos. Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli; Richarlison.

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazabal, Paulo Diaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Ignacio Saavedra, Luciano Cabral; Darío Osorio, Alexander Aravena y Ben Brereton.

Brasil vs Chile: últimos resultados

Eliminatorias 2026: Chile 1-2 Brasil

Eliminatorias 2022: Brasil 4-0 Chile

Eliminatorias 2022: Chile 0-1 Brasil