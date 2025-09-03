¿Qué canal transmite Brasil vs Chile por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Brasil recibirá a Chile en un encuentro de mero trámite. El cuadro dirigido por Carlo Ancelotti se ubica en el tercer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con 25 unidades. La Roja, en tanto, está en el último lugar y es la única sin chances de clasificar a la Copa del Mundo. ¿Qué canal transmitirá el partido EN VIVO?

El cotejo será transmitido por Latina (canal 2), SporTV, Globo, Chilevisión y el canal de YouTube de Movistar Deportes. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por minuto a minuto por RPP.pe.

Brasil vs Chile: altas y bajas para la fecha 17 de Eliminatorias 2026



Brasil no contará con varios jugadores para el encuentro con Chile. Entre las principales ausencias están: Neymar, Vinicius, Militao, Rodrygo, Endrick, Alex Sandro, Vanderson, Matheus Cunha y Joelinton. Chile, en tanto, no tendrá a Alexis Sánchez, Diego Valdez y Arturo Vidal.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Chile en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?



El partido entre Brasil vs Chile se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro. El recinto tiene capacidad para 78 838 espectadores.

¿A qué hora juegan Brasil vs Chile en vivo por las Eliminatorias 2026?



En Perú , el partido Brasil vs Chile comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Brasil vs Chile comienza a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m. En Chile , el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m. En Colombia, el partido Brasil vs Chile comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Brasil vs Chile comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Brasil vs Chile comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m.

En España, el partido Brasil vs Chile comienza a las 2:30 a.m.

¿Qué canales TV transmiten el Brasil vs Chile en vivo?



En Perú, el partido entre Brasil vs Chile será transmitido en TV por Latina (canal 2). En Brasil, se podrá ver por SporTV y Globo. Y en Chile, será transmitido por Chilevisión.

¿Dónde ver el Brasil vs Chile online vía streaming?

En Perú, el partido entre Brasil vs Chile será transmitido vía streaming por la app de Latina y por el canal de YouTube de Movistar Deportes. También podrás escuchar el partido EN VIVO por Audioplayer.

Brasil vs Chile: alineaciones posibles

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos. Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli; Richarlison.

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazabal, Paulo Diaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Ignacio Saavedra, Luciano Cabral; Darío Osorio, Alexander Aravena y Ben Brereton.

