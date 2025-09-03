Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
La Agenda

Gracias a:

¿Qué canal transmite Brasil vs Chile por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Brasil vs Chile | qué canales transmitirá el partido por Eliminatorias
Brasil vs Chile | qué canales transmitirá el partido por Eliminatorias | Fuente: EFE | Fotógrafo: Elvis González
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Brasil recibirá a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas. ¿Qué canales transmitirá el partido EN VIVO?

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Brasil recibirá a Chile en un encuentro de mero trámite. El cuadro dirigido por Carlo Ancelotti se ubica en el tercer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con 25 unidades. La Roja, en tanto, está en el último lugar y es la única sin chances de clasificar a la Copa del Mundo. ¿Qué canal transmitirá el partido EN VIVO?

El cotejo será transmitido por Latina (canal 2), SporTV, Globo, Chilevisión y el canal de YouTube de Movistar Deportes. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Brasil vs Chile: altas y bajas para la fecha 17 de Eliminatorias 2026

Brasil no contará con varios jugadores para el encuentro con Chile. Entre las principales ausencias están: Neymar, Vinicius, Militao, Rodrygo, Endrick, Alex Sandro, Vanderson, Matheus Cunha y Joelinton. Chile, en tanto, no tendrá a Alexis Sánchez, Diego Valdez y Arturo Vidal.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Chile en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

El partido entre Brasil vs Chile se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro. El recinto tiene capacidad para 78 838 espectadores.

¿A qué hora juegan Brasil vs Chile en vivo por las Eliminatorias 2026?

  • En Perú, el partido Brasil vs Chile comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Brasil, el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Colombia, el partido Brasil vs Chile comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Brasil vs Chile comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m.  
  • En Venezuela, el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m. 
  • En Argentina, el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Brasil vs Chile comienza a las 9:30 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Brasil vs Chile comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Brasil vs Chile comienza a las 8:30 p.m. 
  • En España, el partido Brasil vs Chile comienza a las 2:30 a.m.

¿Qué canales TV transmiten el Brasil vs Chile en vivo?

En Perú, el partido entre Brasil vs Chile será transmitido en TV por Latina (canal 2). En Brasil, se podrá ver por SporTV y Globo. Y en Chile, será transmitido por Chilevisión.

¿Dónde ver el Brasil vs Chile online vía streaming?

En Perú, el partido entre Brasil vs Chile será transmitido vía streaming por la app de Latina y por el canal de YouTube de Movistar Deportes. También podrás escuchar el partido EN VIVO por Audioplayer.

Brasil vs Chile: alineaciones posibles

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos. Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli; Richarlison.

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazabal, Paulo Diaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Ignacio Saavedra, Luciano Cabral; Darío Osorio, Alexander Aravena y Ben Brereton.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección de Brasil Selección de Chile Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA