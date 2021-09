Dia de suar a camisa no treino da #SeleçãoBrasileira! Vamos com mais uma atividade no campo para os craques comandados pelo técnico Tite. Amanhã a bola rola, hein?



🇧🇷 x 🇨🇱 | 02/09 - 22h #Eliminatórias pic.twitter.com/utgbRpEKJ6