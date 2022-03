James Rodríguez dejaría a Colombia tras no clasificar al Mundial Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: YURI CORTEZ

Todo tiene su final y este parece ser para James Rodríguez. En el Mundial de fútbol llegó a la cima de su nivel con la camiseta de Colombia, y ahora, sin los ‘cafeteros’ en la cita de Qatar 2022, pondría punto final a su etapa en la selección.

James Rodríguez lamentó este miércoles Colombia no pudo clasificarse al Mundial Qatar 2022, al tiempo puso en duda su continuidad con los ‘cafeteros’.

"No sé qué venga para los próximos procesos, no sé sí esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar", escribió el jugador de Al Rayyan en su cuenta de Instagram.

El mediocampista de 30 años agregó que se sentía "triste". "Y no sólo por mí; también por mis compañeros, que merecen brillar y sé que tienen cómo", en referencia a que no estarán en Qatar 2022.

¿James Rodríguez no jugará más por Colombia?

James Rodríguez también se expresó respecto a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, señalados por la prensa local por el reciente proceso en las Eliminatorias Sudamericanas.

“Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y el talento de nuestra tierra. Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías", escribió James.

James Rodríguez recordó los momentos alegres que vivió con la selección colombiana al jugar los Mundiales de Brasil, del que fue goleador al marcar seis dianas en 2014, y en Rusia 2018.

"Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial", puntualizó.





