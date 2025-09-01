Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Santivañez dice que parte de la Fiscalía integraría supuesta organización criminal
EP 1861 • 22:34
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 1 de agosto | "Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír"
EP 1065 • 12:04
La Agenda

Gracias a:

Colombia vs Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Colombia vs Bolivia EN VIVO | hora y canal Eliminatorias Sudamericanas
Colombia vs Bolivia EN VIVO | hora y canal Eliminatorias Sudamericanas | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Colombia y Bolivia se enfrentan por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido?

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Solo sirve ganar. Colombia recibirá a Bolivia por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El cuadro cafetero se ubica en el sexto lugar con 22 unidades, cinco más que su rival. Si gana el partido, aseguraría un cupo en la próxima Copa del Mundo. Pero, si pierde, podría complicarse si Venezuela gana su partido, definiendo su futuro en la última fecha. ¿A qué hora y dónde ver el encuentro por clasificatorias? 

Colombia vs Bolivia se disputará este jueves 4 de septiembre en Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Movistar Eventos (canal 1 y 701 HD), Caracol, RCN y Tigo Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

¿Cómo llegan Colombia y Bolivia a la fecha 17 de Eliminatorias 2026?

La Selección de Colombia llega al partido en el sexto lugar con 22 unidades. De sus últimos cinco partidos, empató dos y perdió tres. Bolivia, en tanto, se ubica en el octavo lugar con 17 puntos. Solo ha podido ganar uno de sus últimos cinco encuentros.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs Bolivia en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

El partido entre Colombia vs Bolivia se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El recinto tiene capacidad para 46 692 espectadores.

¿A qué hora juegan Colombia vs Bolivia en vivo por las Eliminatorias 2026?

  • En Perú, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Colombia, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.  
  • En Ecuador, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Brasil, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m. 
  • En España, el partido Colombia vs Bolivia comienza a la 1:30 a.m. 

¿Dónde ver el Colombia vs Bolivia en vivo por TV y streaming?

El partido entre Colombia vs Bolivia se podrá ver EN VIVO por TV a través de Movistar Eventos (canal 1 y 701 HD), Caracol, RCN y Tigo Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.


Colombia vs Bolivia: alineaciones posibles

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Kevin Castaño, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Dayron Moreno.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.

Colombia vs Bolivia: últimos resultados

  • Eliminatoria 2026: Bolivia 1-0 Colombia
  • Eliminatoria 2022: Colombia 3-0 Bolivia
  • Eliminatoria 2022: Bolivia 1-1 Colombia
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección de Colombia Selección de Bolivia Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA