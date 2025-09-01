Colombia vs Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Solo sirve ganar. Colombia recibirá a Bolivia por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El cuadro cafetero se ubica en el sexto lugar con 22 unidades, cinco más que su rival. Si gana el partido, aseguraría un cupo en la próxima Copa del Mundo. Pero, si pierde, podría complicarse si Venezuela gana su partido, definiendo su futuro en la última fecha. ¿A qué hora y dónde ver el encuentro por clasificatorias?

Colombia vs Bolivia se disputará este jueves 4 de septiembre en Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Movistar Eventos (canal 1 y 701 HD), Caracol, RCN y Tigo Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cómo llegan Colombia y Bolivia a la fecha 17 de Eliminatorias 2026?



La Selección de Colombia llega al partido en el sexto lugar con 22 unidades. De sus últimos cinco partidos, empató dos y perdió tres. Bolivia, en tanto, se ubica en el octavo lugar con 17 puntos. Solo ha podido ganar uno de sus últimos cinco encuentros.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs Bolivia en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

El partido entre Colombia vs Bolivia se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El recinto tiene capacidad para 46 692 espectadores.

🎥 El grupo se va completando, Luis Díaz, Campaz, Lucumi, Mojica y Suárez ya se unieron a la concentración en Barranquilla.💪⚽🔥#LaSeleNosUne🇨🇴#LuchamosJuntos🇨🇴 pic.twitter.com/dpwj7ak0i2 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 1, 2025

¿A qué hora juegan Colombia vs Bolivia en vivo por las Eliminatorias 2026?



En Perú , el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m. En Colombia , el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m. En Bolivia , el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m. En Ecuador, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m.

En Venezuela, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido Colombia vs Bolivia comienza a la 1:30 a.m.

¿Dónde ver el Colombia vs Bolivia en vivo por TV y streaming?



El partido entre Colombia vs Bolivia se podrá ver EN VIVO por TV a través de Movistar Eventos (canal 1 y 701 HD), Caracol, RCN y Tigo Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Colombia vs Bolivia: alineaciones posibles

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Kevin Castaño, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Dayron Moreno.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.

Colombia vs Bolivia: últimos resultados

Eliminatoria 2026: Bolivia 1-0 Colombia

Eliminatoria 2022: Colombia 3-0 Bolivia

Eliminatoria 2022: Bolivia 1-1 Colombia

