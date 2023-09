¿Descartado para enfrentar a Perú? Arturo Vidal fue operado de la rodilla y se perdería el resto de la temporada

El volante Arturo Vidal sufrió una "lesión meniscal" en la rodilla derecha el martes en el partido entre Chile y Colombia por el clasificatorio sudamericano para el Mundial 2026 y debió ser intervenido quirúrgicamente, confirmó su club, el Athletico Paranaense de Brasil.

"Luego de una evaluación con exámenes de imagen, fue identificada una lesión meniscal, con necesidad de abordaje quirúrgico de urgencia para desbloquear la rodilla", informó en un comunicado el equipo de Curitiba.

El 'Furacão', donde el jugador chileno se desempeña desde julio de este año, no precisó el tiempo de incapacidad, aunque se teme que pueda perderse el resto de la temporada brasileña, que termina en diciembre. Por ello, se daría por descartado que llegue al encuentro contra Perú, en octubre próximo.

Chile y Colombia empataron 0-0 el martes en Santiago en partido de la segunda fecha de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Aunque fue titular, Arturo Vidal jugó con molestias y una venda en su rodilla.



Vidal lesionado

El ‘Rey Arturo’, de 36 años, dejó la cancha en el minuto 73 en camilla, luego de caer al suelo afectado por el dolor, y se retiró del estadio en una ambulancia. Fue reemplazado por el volante Charles Aránguiz, otro histórico de La Roja.

"Me levanté mil veces antes y hoy no será la excepción, con el apoyo de mis seres queridos y de todos ustedes, más temprano que tarde estaré donde más me gusta, en una cancha de fútbol disfrutando como en toda mi carrera... gracias y nos vemos pronto", escribió el mediocampista en su cuenta en Instagram desde el hospital donde fue operado.

El procedimiento quirúrgico fue realizado ayer, miércoles, en Santiago, por el equipo médico de la selección chilena con el seguimiento del departamento médico del Paranaense, informó el equipo brasileño.

"Vidal sigue en recuperación y bajo supervisión del departamento médico del club", agregó la nota. (Con información de AFP)