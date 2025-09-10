Malestar en Brasil: denuncia que ante Bolivia jugaron, además de la altura, contra los árbitros y recogebolas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Brasil hay amargura porque en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, perdió contra Bolivia. La victoria puso a 'La Verde' en el repechaje.

Este partido de la Selección de Brasil se jugó en El Alto, a más de 4 100 metros sobre el nivel del mar, y en la 'verdeamarela' se han quejado por lo que vivieron en tierras bolivianas. Así lo manifestó el presidente de la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF), Samuel Xaud.

"Venimos a jugar fútbol y lo que vivimos desde que llegamos es antideportivo. No solo es la altura, sino que también jugamos contra los árbitros, la policía y recogebolas que se llevaban los balones y colocaban lejos del campo", sostuvo el directivo de Brasil en declaraciones que recoge ESPN.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Brasil terminó las Eliminatorias 2026 con 28 puntos. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Luis Gandarillas

Brasil y lo que vivió en Bolivia

Luego, sostuvo que las autoridades tomen cartas en el asunto y apliquen sanciones a la Federación Boliviana de Fútbol.

"Esto no es lo que esperamos del fútbol mundial y sudamericano. Este tipo de actitud, especialmente jugando en la altura, es duro. Espero que Conmebol tome acciones precisamente porque todo está grabado. No puede volver a pasar. Es absurdo", remarcó.

Más adelante, el mandamás del fútbol de Brasil dio cuenta de supuestos abusos de parte del cuerpo policial local. Espera una investigación.

"La policía fue terrible con todo el equipo, con todo el cuerpo técnico. Es algo que no esperábamos. Recibimos a todos los equipos con mucho cariño, los abrazamos (de local). Ponemos todo a su disposición, y cuando jugamos fuera de Brasil, especialmente aquí, el recibimiento que recibimos es absurdo. Estoy indignado", remarcó.

Por su parte, el entrenador Carlo Ancelotti mencionó que "basándome en el rendimiento del equipo en los partidos, tengo la máxima confianza en que el equipo hará que la Copa del Mundo sea un éxito y luchará cada partido. El Mundial es la meta y creo que lo vamos a hacer bien".