La "vergüenza" del Pulpo: Pedro Gallese dio las razones por las que Perú no va al Mundial 2026

El portero de la Selección Peruana indicó que se siente avergonzado tras las Eliminatorias al Mundial 2026.
Amargura bicolor. Perú, el último jueves, perdió 1-0 ante Paraguay en Lima y con ello cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con una nueva caída.
Pedro Gallese, portero de la Selección Peruana, fue titular ante el elenco albirrojo en el Estadio Nacional y luego del cotejo en condición de local mostró toda su bronca por la mala campaña que se hizo en el proceso premundialista de la Conmebol.
"Si el jugador no se da cuenta que tenemos que prepararnos desde nuestros clubes para la selección, va a ser muy difícil y va a pasar lo que nos ha pasado. (Siento) Tristeza y vergüenza también. Esto es de todos y hay que dar la cara", sostuvo Gallese en rueda de prensa.
Gallese y el desempeño de la Selección Peruana
Luego, el guardameta de Orlando City mencionó las razones por las que no se alcanzó la meta de jugar otra vez una Copa del Mundo.
"Hay chicos que los he visto muy bien. Creo que si trabaja, se puede pelear una eliminatoria. Hubo muchas ideas y cambios de juego. Eso nos afectó porque no nos acomodamos mucho", remarcó.
Por último, el portero de Perú indicó que va a estar listo para jugar nuevamente por la blanquirroja si es que el nuevo entrenador lo considera en las convocatorias.
"Comenzamos mal y nunca encontramos el camino. Sabemos que había más posibilidades para clasificar. Duele porque no se logró el objetivo. Yo estoy fuerte y me preparo mucho para estar. Cuando sea requerido, estaré", agregó.
Resultados de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026
Martes 9 de septiembre
- 6:00 P.M. | Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil)
- 6:30 P.M. | Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago)
- 6:30 P.M. | Estadio Municipal De El Alto (La Paz)
- 6:30 P.M. | Estadio Municipal (Maturín)
- 6:30 P.M. | Estadio Nacional (Lima)
¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.