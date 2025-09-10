Últimas Noticias
La "vergüenza" del Pulpo: Pedro Gallese dio las razones por las que Perú no va al Mundial 2026

Pedro Gallese jugó todos los partidos de las Eliminatorias 2026.
Pedro Gallese jugó todos los partidos de las Eliminatorias 2026. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El portero de la Selección Peruana indicó que se siente avergonzado tras las Eliminatorias al Mundial 2026.

Amargura bicolor. Perú, el último jueves, perdió 1-0 ante Paraguay en Lima y con ello cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con una nueva caída.

Pedro Gallese, portero de la Selección Peruana, fue titular ante el elenco albirrojo en el Estadio Nacional y luego del cotejo en condición de local mostró toda su bronca por la mala campaña que se hizo en el proceso premundialista de la Conmebol.

"Si el jugador no se da cuenta que tenemos que prepararnos desde nuestros clubes para la selección, va a ser muy difícil y va a pasar lo que nos ha pasado. (Siento) Tristeza y vergüenza también. Esto es de todos y hay que dar la cara", sostuvo Gallese en rueda de prensa.

Perú recibió 21 goles a lo largo de las Eliminatorias.
Perú recibió 21 goles a lo largo de las Eliminatorias. | Fuente: EFE

Gallese y el desempeño de la Selección Peruana

Luego, el guardameta de Orlando City mencionó las razones por las que no se alcanzó la meta de jugar otra vez una Copa del Mundo.

"Hay chicos que los he visto muy bien. Creo que si trabaja, se puede pelear una eliminatoria. Hubo muchas ideas y cambios de juego. Eso nos afectó porque no nos acomodamos mucho", remarcó.

Por último, el portero de Perú indicó que va a estar listo para jugar nuevamente por la blanquirroja si es que el nuevo entrenador lo considera en las convocatorias.

"Comenzamos mal y nunca encontramos el camino. Sabemos que había más posibilidades para clasificar. Duele porque no se logró el objetivo. Yo estoy fuerte y me preparo mucho para estar. Cuando sea requerido, estaré", agregó.

Resultados de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Martes 9 de septiembre

► Ecuador 1-0 Argentina

  • 6:00 P.M. | Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil)

► Chile 0-0 Uruguay

  • 6:30 P.M. | Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago)

► Bolivia 1-0 Brasil

  • 6:30 P.M. | Estadio Municipal De El Alto (La Paz)

 Venezuela 3-6 Colombia

  • 6:30 P.M. | Estadio Municipal (Maturín)

 Perú 0-1 Paraguay

  • 6:30 P.M. | Estadio Nacional (Lima)

Tags
Selección Peruana Pedro Gallese Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

