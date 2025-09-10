Bolivia sueña con el Mundial 2026: ¿cuándo jugó el repechaje por última vez y cómo le fue?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bolivia es una fiesta. Resulta que el combinado del Altiplano le ganó 1-0 a Brasil y ello, sumado a la derrota de Venezuela ante Colombia, lo metió al repechaje hacia el Mundial 2026.

Es de esta manera que, en marzo de 2026, la Selección de Bolivia jugará el repechaje, el cual da dos boletos rumbo la Copa del Mundo del próximo año. Incluso, esta será la segunda vez que el elenco en mención será parte de la repesca ya que lo hizo hace casi más de 50 años.

Fue en el año 1977 que el combinado de Bolivia jugó su primer repechaje, en lo que fue su camino hacia el Mundial de Argentina 1978.

Miguel Terceros marcó el gol del triunfo de Bolivia. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Luis Gandarillas

Bolivia y su historia en el repechaje

Para dicho campeonato mundial, las Eliminatorias de Conmebol se jugaban con tres grupos y la escuadra boliviana estaba en el 2 junto a Uruguay y Venezuela.

Los primeros de cada zona pasaron a una nueva etapa y logró su primer objetivo, aunque después quedó último al perder con Brasil y Perú, por lo que fue al repechaje intercontinental. Con ello, jugó contra Hungría a ida y vuelta.

Su desempeño en ambos cotejos para Bolivia no fue el esperado ya que el primero, en Budapest, lo perdió 6-0. Más adelante, en la revancha en La Paz, fue sorprendido por el elenco europeo con un 3-2.

Hay que tener en cuenta que la escuadra bolivina, de otro lado, busca jugar su cuarto Mundial en la historia después de lo que fueron sus participaciones en Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994.

Justamente, en el campeonato en tierras norteamericanas quedó último en el Grupo C con un punto, por detrás de Alemania, España y Corea del Sur.

