"Nadie nos quita el sueño de jugar el Mundial": DT de Bolivia habló previo a partidos ante Colombia y Brasil

A solo dos jornadas del final de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, Bolivia está en el octavo lugar con 17 puntos, a solo una unidad del repechaje que actualmente tiene en su bolsillo el combinado de Venezuela.

Es así que la Selección de Bolivia no pierde la ilusión de volver a una Copa del Mundo tras lo hecho en Estados Unidos 1994. Ahora va a visitar a Colombia y recibir a Brasil en los dos últimos cotejos, todo con la idea de sacar resultados positivos y ello lo tiene claro el entrenador Óscar Villegas.

"Colombia no está clasificada y necesita derrotarnos para ir al Mundial. Brasil vendrá con su historia a buscar el resultado. Tenemos vida y vamos a luchar hasta el final", apuntó el DT de Bolivia en conferencia de prensa.

🇧🇴 ¡JUGAREMOS A ESTADIO LLENO! 🙌



🎫 ¡Las entradas para el partido entre Bolivia 🇧🇴 🆚 🇧🇷 Brasil están completamente agotadas!



🔝 El próximo martes 09 de septiembre, el Estadio Municipal de El Alto se vestirá de verde para alentar a nuestra Selección.



👏 ¡GRACIAS BOLIVIA! 🇧🇴 pic.twitter.com/ci9vrhMooO — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) August 3, 2025

La actualidad de Bolivia antes del reinicio de las Eliminatorias

Después, al técnico de 'La Verde' se le preguntó por el recambio generacional de su selección en los últimos meses.

"Teníamos que hacerlo porque era algo necesario. Nos encontramos con vida y eso habla de las cosas buenas que se han hecho. Hay todo un proceso y no paramos de trabajar. Veo jóvenes de la Sub 17 y Sub 20 con proyección internacional, remarcó.

Al final, el entrenador de Bolivia agradeció el respaldo de los hinchas de su conjunto de cara a la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

"Sentimos el apoyo de la gente y eso hace que lo demos todo. Este es un proceso que no se va a detener y esperamos que Bolivia dé pasos importantes. Nadie nos quita el sueño de jugar el Mundial", apuntó.

Lista de convocados de Bolivia para las dos últimas fechas de Eliminatorias

Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima), Carlos Lampe (Bolívar) y Rodrigo Banegas (The Strongest).

Defensas: Yomar Rocha (Bolívar), José Sagredo (Bolívar), Luis Haquín (Al-Tai), Efraín Morales (CF Montreal), Diego Arroyo (Shakhtar Donestk), Marcelo Tórrez (Santos FC), Leonardo Zabala (Cancún FC), Diego Medina (CSKA 1948 Sofía), Lucas Macazaga (Deportivo Leganés) y Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti).

Volantes: Robson Matheus (Bolívar), Luis Paz (Bolívar), Carlos Melgar (Bolívar), Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready) Darío Torrico (Always Ready), Moisés Villarroel (Blooming), Óscar López (RDC Mallorca), Gabriel Villamil (LDU Quito) y Miguel Terceros (América Mineiro).

Delanteros: Moisés Paniagua (Always Ready), Gustavo Peredo (Guabirá), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Carmelo Algarañaz (Kalamata FC) y Enzo Monteiro (FK Auda).