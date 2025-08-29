El 'Potrillo' se mete en la lista: Piero Cari convocado oficialmente a la Selección Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Deja la indumentaria de los sparrings y se viste con el uniforme del equipo principal. La Selección Peruana dio a conocer de manera oficial este viernes la convocatoria del mediocampista Piero Cari para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, frente a Uruguay y Paraguay.

Piero Cari, de 18 años y que pertenece a Alianza Lima, se une a la lista de convocados por Óscar Ibáñez, luego que en la semana trabajó en la Videna junto al grupo de sparrings.

El volante estaba siendo seguido por Ibáñez para unirse desde un inicio a la nómina de la Selección Peruana, no obstante, todo se complicó con la lesión que sufrió hace tres semanas. Cari fue llamado para integrar la lista de sparrings y tras su buen desenvolvimiento sin dificultades físicas, pasa a ser de manera oficial una alternativa para los choques por las Eliminatorias.

Piero Cari, la joya de Alianza llega a la Selección Peruana

El 2025 es la temporada de aparición fulgurante de Piero Cari en el fútbol peruano. Hasta el año pasado jugó con el equipo de reserva de Alianza Lima, siendo titular indiscutido.

Con la llegada de Néstor Gorosito a La Victoria, realizó la pretemporada junto al primer equipo, hasta que tuvo la oportunidad de debutar a nivel profesional en marzo pasado, en la derrota de 3-0 ante ADT en Tarma.

A pesar del resultado, Piero Cari aprovechó esa chance como el impulso para tener cada vez más espacio en la plantilla blanquiazul. Jugó tres partidos de la Copa Libertadores, entre ellos su destacada actuación ante Sao Paulo (2-2) en Brasil.

El volante mixto tiene hasta el momento 16 encuentros jugados en el año y 2 asistencias. Un corto recorrido que fue suficiente para que Óscar Ibáñez se fije en él y le abra las puertas de la Selección Peruana.

Lista de convocados de Perú para los partidos con Uruguay y Paraguay

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City - USA), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors - ARG), Oliver Sonne (Burnley - ING), Marcos López (Copenhague - DIN) y Matías Lazo (Melgar).

Volantes: Renato Tapia (Al Wasl - EAU), Erick Noriega (Gremio - BRA), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzales (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima), Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima) y Piero Cari (Alianza Lima).

Delanteros: José Rivera (Universitario), Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali - COL), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - CAN) y Joao Grimaldo (Riga FC - LET).