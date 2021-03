Manchester City es líder de la Premier League 2020-21 | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

Pep Guardiola respaldó la postura de Jürgen Klopp y el Liverpool, considerando que "no tiene sentido" ceder a jugadores para las fechas FIFA de selecciones en la ventana de marzo si luego deben cumplir 10 cuarentena obligatorio en un hotel a su regreso a Reino Unido.

"Creo que no tiene sentido si los jugadores van con su equipo nacional y luego tienen que aislarse durante diez días cuando regresen. Hemos trabajado mucho durante siete, ocho o nueve meses. Después del parón de partidos internacionales viene la parte decisiva de la temporada y si jugadores importantes, puede que seis, siete, ocho o nueve jugadores no pueden jugar durante diez días, no tiene sentido", dijo el entrenador del Manchester City en rueda de prensa.

Algunos países han trasladado la sede sus partidos para sortear las restricciones. En Europa tendrán otras localías, pero manteniéndose en su continente. Trasladar para esta parte del mundo las Eliminatorias Sudamericanas de marzo es opción, aunque no tiene consenso por parte de las federaciones involucradas.

A principios de febrero, el Bureau del Consejo de la FIFA mantuvo hasta al menos finales de abril la suavización de la norma sobre la puesta disposición de los jugadores internacionales, una medida introducida en agosto de 2020, como efecto de la pandemia del covid-19.

Los clubes están normalmente obligados a permitir a sus jugadores unirse a las convocatorias de sus selecciones nacionales en las ventanas internacionales decididas por la FIFA.

La suavización de la norma les permite tener en cuenta las medidas de cuarentena o las restricciones de desplazamiento relacionadas con la pandemia.

"Siempre sacan buenos resultados en el Etihad Stadium, pero sabemos la oportunidad que tenemos para ampliar nuestra ventaja".



💬 Pep Guardiola

🔵 #MCFCEspañol | https://t.co/EthAjgGL5o https://t.co/mq0tEOXaXU — Manchester City (@ManCityES) March 5, 2021

