Francia vs Islandia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 4 de las Eliminatorias UEFA?

Francia vs Islandia EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 4 del grupo D de las Eliminatorias UEFA.

Francia vs Islandia EN VIVO: se enfrentan este lunes 13 de octubre por la fecha 4 del grupo D de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Laugardalsvöllur de la ciudad de Reikiavik, desde la 1:45 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Islandia vs Francia: así llegan a la fecha 4 de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026



Islandia llega al partido en el tercer lugar con tres unidades. Francia, en tanto, llega a cotejo como líder, con nueve puntos y los tres partidos disputados.

¿Cuándo y dónde juegan Islandia vs Francia en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?



El partido entre Francia vs Islandia se disputará en el Laugardalsvöllur de la ciudad de Reikiavik. El recinto tiene capacidad para 15 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Islandia vs Francia en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?



En Perú , el partido Islandia vs Francia comienza a la 1:45 p.m.

, el partido Islandia vs Francia comienza a la 1:45 p.m. En Francia, el partido Islandia vs Francia comienza a la 9:45 p.m.

En Islandia, el partido Islandia vs Francia comienza a la 9:45 p.m.

En Colombia, el partido Islandia vs Francia comienza a la 1:45 p.m.

En Ecuador, el partido Islandia vs Francia comienza a la 1:45 p.m.

En Bolivia, el partido Islandia vs Francia comienza a las 2:45 p.m.

En Venezuela, el partido Islandia vs Francia comienza a las 2:45 p.m.

En Chile, el partido Islandia vs Francia comienza a las 3:45 p.m.

En Brasil, el partido Islandia vs Francia comienza a las 3:45 p.m.

En Argentina, el partido Islandia vs Francia comienza a las 3:45 p.m.

En Paraguay, el partido Islandia vs Francia comienza a las 3:45 p.m.

En Uruguay, el partido Islandia vs Francia comienza a las 3:45 p.m.

En México (CDMX), el partido Islandia vs Francia comienza a las 12:45 p.m.



¿Qué canal transmite el Islandia vs Francia en vivo por TV?



El partido entre Islandia vs Francia será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, irá por Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Islandia vs Francia: alineaciones posibles



Islandia: Elías Ólafsson; Victor Pálsson, Sverrir Ingason, Daniel Gretarsson, Mikael Ellertsson; Albert Gudmundsson, Ísak Jóhannesson, Hakon Haraldsson; Sævar Magnússon, Jon Dagur Thorsteinsson y Bjarki Bjarkason.

Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Khéphren Thuram, Adrien Rabiot; Kingsley Coman, Michael Olise, Hugo Ekitike; Bradley Barcola.

Islandia vs Francia: últimos resultados

Islandia

Islandia 3-5 Ucrania

Francia 2-1 Islandia

Islandia 5-0 Azerbaiyán

Francia

Francia 3-0 Azerbaiyán

Francia 2-1 Islandia

Ucrania 0-2 Francia

