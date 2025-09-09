Kylian Mbappé superó a Thierry Henry y va por el récord de Giroud como máximo goleador de Francia (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección de Francia enfrentó este martes a Islandia en el Parque de los Príncipes, en París, por la segunda fecha del grupo D de las Eliminatorias UEFA 2026. El conjunto dirigido por Didier Deschamps está en camino a conseguir su clasificación para la próxima Copa del Mundo, aunque los aplausos se centraron individualmente en Kylian Mbappé.

El crack del Real Madrid fue el capitán de Francia, en un partido que se le complicó a Les Bleus por el tanto inicial de Andri Guðjohnsen a los 21’. Pero Kylian Mbappé apareció para convertir antes del final del primer tiempo el gol del empate, una conquista histórica para ‘Donatello’.

Mbappé definió al poste izquierdo y convirtió el empate francés. Este gol significó su anotación 52 con la selección, con lo que dejó atrás a Thierry Henry (51) como el segundo máximo goleador histórico de los galos.

Kylian Mbappé ahora solo tiene delante a Olivier Giroud (57), un récord que está en la mira del atacante de 26 años.

El 25 de marzo de 2017 quedó marcado en la cabeza de ‘Kiky’. El parisino debutaba con la selección absoluta con apenas 18 años saliendo en los últimos 12 minutos de juego ante Luxemburgo. Su primer gol llegó recién en su quinto compromiso internacional.

Desde entonces, Mbappé ha convertido en partidos amistosos, en UEFA Nations League, en las Eliminatorias de UEFA, en Eliminatorias de Eurocopa, en la Euro y la Copa Mundial de la FIFA, que ganó en 2018 y quedó cerca de repetir en 2022.

Kylian Mbappé y su gol 52 con la Selección de Francia | Fuente: ESPN

Máximo goleadoras de la Selección de Francia:

Olivier Giroud – 57 goles --> Récord absoluto Kylian Mbappé – 52 goles Thierry Henry – 51 goles Antoine Griezmann – 45 goles Michel Platini – 41 goles Karim Benzema – 37 goles David Trezeguet – 34 goles Zinedine Zidane – 31 goles

¡TOMÁ Y HACELO LE DIJO KIKI! Mbappé asistió a Barcola para que marque el 2-1 de Francia vs. Islandia.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rZc5oU3Ith — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2025

Francia vs. Islandia: así formaron en el partido

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Manu Koné; Bradley Barcola, Michael Olise, Marcus Thuram; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Islanda: Elías Ólafsson; Victor Pálsson, Sverrir Ingason, Daníel Grétarsson, Mikael Ellertsson; Jón Þorsteinsson, Ísak Jóhannesson, Hákon Haraldsson, Mikael Anderson; Andri Guðjohnsen y Daníel Guðjohnsen. DT: Arnar Bergmann Gunnlaugsson.