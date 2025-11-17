Últimas Noticias
Costa Rica vs Honduras EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 6 de las Eliminatorias Concacaf?

Costa Rica vs Honduras EN VIVO | Guía de TV Eliminatorias
por Erick Chavez

Costa Rica vs Honduras EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 6 de las Eliminatorias.

Costa Rica vs Honduras EN VIVO: se enfrenta este martes 18 de noviembre por la fecha seis del grupo C de la tercera ronda de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de San José, desde las 8:00 p.m. hora peruana (7:00 p.m. hora de Costa Rica), y será transmitido EN DIRECTO por Concacaf YouTube y Azteca Deportes.

Costa Rica vs Honduras: ¿cómo llegan a la fecha 6 de la ronda final de las Eliminatorias Concacaf?

Costa Rica llega al partido con la obligación de ganar. Está tercero con seis unidades, dos menos que su rival. De ganar, lo pasaría en el primer lugar, siempre y cuando Haití pierda su cotejo ante Nicaragua.

¿Cuándo y dónde juegan Costa Rica vs Honduras en vivo por la ronda final de Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

El partido entre Costa Rica y Honduras se disputará este martes 18 de noviembre en el Estadio Nacional de San José. El recinto tiene capacidad para 42 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Costa Rica vs Honduras en vivo por la ronda final de Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

  • En Costa Rica, el partido Costa Rica vs Honduras comienza a las 7:00 p.m.
  • En Honduras, el partido Costa Rica vs Honduras comienza a las 7:00 p.m.
  • En Perú, el partido Costa Rica vs Honduras comienza a las 8:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Costa Rica vs Honduras comienza a las 8:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Costa Rica vs Honduras comienza a las 8:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Costa Rica vs Honduras comienza a las 9:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Costa Rica vs Honduras comienza a las 9:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Costa Rica vs Honduras comienza a las 10:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Costa Rica vs Honduras comienza a las 10:00 p.m.
  • En Chile, el partido Costa Rica vs Honduras comienza a las 10:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Costa Rica vs Honduras comienza a las 10:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Costa Rica vs Honduras comienza a las 10:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Costa Rica vs Honduras comienza a las 7:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Costa Rica vs Honduras comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Costa Rica vs Honduras en vivo por TV?

El partido entre Costa Rica vs Honduras se podrá ver EN VIVO por TV a través de Azteca Deportes. Vía streaming, será transmitido por Concacaf YouTube. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

Costa Rica vs Honduras: alineaciones posibles

Costa Rica: Keylor Navas; Alexis Gamboa, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston, Francisco Calvo, Haxzel Quirós; Aaron Murillo, Celso Borges; Josimar Alcócer, Kenneth Vargas, Alonso Martínez.

Honduras: Edrick Menjívar; Joseph Rosales, Luis Vega, Getsel Montes, Andy Najar; Kervin Arriaga, Deybi Flores; Romell Quioto, Luis Palma, Alexy Vega, Jorge Benguché

