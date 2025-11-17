Panamá vs El Salvador EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 6 de las Eliminatorias Concacaf?

Panamá vs El Salvador EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la última fecha de las Elminatorias Concacaf.

Panamá vs El Salvador EN VIVO: se enfrentan este martes 18 de noviembre por la fecha 6 del grupo A de la tercera ronda de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, desde las 8:00 p.m. hora peruana (8:00 p.m. hora de Panamá), y será trasmitido EN DIRECTO por RPC y TVMAX. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Panamá vs El Salvador: ¿qué necesitan los ‘Canaleros’ para clasificar al Mundial 2026?



Panamá necesita una serie de resultados para clasificar a la próxima Copa del Mundo. ¿Cuáles son?

Si gana: necesita que Surinam empate o pierda ante Guatemala.

Si empata: necesita que Surinam pierda ante Guatemala.

Si pierde: necesita que Surinam pierda por más de cuatro goles de diferencia con relación a su partido.

Si Surinam gana: necesita ganar por más de cuatro goles de diferencia con relación a la victoria de Surinam.

Si Surinam empata: necesita ganarle a Guatemala

Si Surinam pierde: necesitan empatar o ganar por cualquier resultado.

¿Cuándo y dónde juegan Panamá vs El Salvador en vivo por la ronda final de Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?



El partido entre Panamá vs El Salvador se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El recinto tiene capacidad para 32 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Panamá vs El Salvador en vivo por la ronda final de Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?



En Panamá , el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 8:00 p.m. En El Salvador , el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 7:00 p.m. En Perú , el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 10:00 p.m.

En Chile, el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 10:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington(, el partido Panamá vs El Salvador comienza a las 9:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Panamá vs El Salvador en vivo?



El partido entre Panamá vs El Salvador se podrá ver EN VIVO por TV a través de RPC y TVMAX. También podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Panamá vs El Salvador: alineaciones posibles



Panamá: Mosquera; Andrade, Escobar, Harvey, Martínez; Londoño, Davis, Carrasquilla, Godoy; Blackman y Waterman.

El Salvador: González; Clímaco, Rodríguez, Sibrián, Valladares; Díaz, Cerritos, Landaverde; Henríquez, Gil y Tejada.

