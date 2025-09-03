Tabla de posiciones Eliminatorias Concacaf 2026: cómo van las posiciones en la fecha 1 de la ronda final

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026 se pone en marcha. En esta instancia se definirá a los últimos clasificados de la región para el certamen en el que ya están los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

La Ronda Final contará con la participación de 12 selecciones nacionales que avanzaron desde la primera y segunda Ronda de Clasificación: Bermudas, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Surinam y Trinidad y Tobago.

Asimismo, los partidos se disputarán durante las fechas FIFA de setiembre, octubre y noviembre de 2025.

¿Cuál es la programación y horarios de la fecha 1 de ronda final de las Eliminatorias Concacaf 2026?

Jueves 4 de setiembre

4:30 p.m. | Surinam vs. Panamá – Grupo A

9:00 p.m. | Guatemala vs. El Salvador – Grupo A

Viernes 5 de setiembre

5:00 p.m. | Islas Bermudas vs. Jamaica – Grupo B

7:00 p.m. | Trinidad y Tobago vs. Curazao – Grupo B

7:00 p.m. | Haití vs. Honduras – Grupo C

9:00 p.m. | Nicaragua vs. Costa Rica – Grupo C

La H luchará por volver a lo más alto 🇭🇳 pic.twitter.com/dHFEZGFMpj — Concacaf (@Concacaf) September 3, 2025

Tabla de posiciones de la ronda final de las Eliminatorias Concacaf 2026 EN VIVO

GRUPO A

Equipo PJ PG PE PP DG PUNTOS 1. Panamá 0 0 0 0 0 0 2. El Salvador 0 0 0 0 0 0 3. Guatemala 0 0 0 0 0 0 4. Surinam 0 0 0 0 0 0

GRUPO B

Equipo PJ PG PE PP DG PUNTOS 1. Jamaica 0 0 0 0 0 0 2. Curazao 0 0 0 0 0 0 3. Trinidad y Tobago 0 0 0 0 0 0 4. Bermudas 0 0 0 0 0 0

GRUPO C

Equipo PJ PG PE PP DG PUNTOS 1. Costa Rica 0 0 0 0 0 0 2. Honduras 0 0 0 0 0 0 3. Haití 0 0 0 0 0 0 4. Nicaragua 0 0 0 0 0 0

¿Cuál es el formato de clasificación de las Eliminatorias Concacaf 2026?

Las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026 se divide en tres fases. En la tercera ronda se definirán a las tres selecciones que clasificarán de manera directa y los dos equipos que avanzarán al repechaje intercontinental.

Los equipos que terminen en el primer lugar de sus grupos de la tercera ronda clasifican a la Copa del Mundo, mientras que los dos mejores segundos avanzan a la repesca.