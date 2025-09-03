Tabla de posiciones Eliminatorias Concacaf 2026: cómo van las posiciones en la fecha 1 de la ronda final

Sigue los resultados de la ronda final de las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026, donde se definirán a tres clasificados y los que avanzan al repechaje.
La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026 se pone en marcha. En esta instancia se definirá a los últimos clasificados de la región para el certamen en el que ya están los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.
La Ronda Final contará con la participación de 12 selecciones nacionales que avanzaron desde la primera y segunda Ronda de Clasificación: Bermudas, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Surinam y Trinidad y Tobago.
Asimismo, los partidos se disputarán durante las fechas FIFA de setiembre, octubre y noviembre de 2025.
¿Cuál es la programación y horarios de la fecha 1 de ronda final de las Eliminatorias Concacaf 2026?
Jueves 4 de setiembre
4:30 p.m. | Surinam vs. Panamá – Grupo A
9:00 p.m. | Guatemala vs. El Salvador – Grupo A
Viernes 5 de setiembre
5:00 p.m. | Islas Bermudas vs. Jamaica – Grupo B
7:00 p.m. | Trinidad y Tobago vs. Curazao – Grupo B
7:00 p.m. | Haití vs. Honduras – Grupo C
9:00 p.m. | Nicaragua vs. Costa Rica – Grupo C
Tabla de posiciones de la ronda final de las Eliminatorias Concacaf 2026 EN VIVO
GRUPO A
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|PUNTOS
|1. Panamá
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2. El Salvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3. Guatemala
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4. Surinam
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GRUPO B
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|PUNTOS
|1. Jamaica
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2. Curazao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3. Trinidad y Tobago
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4. Bermudas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GRUPO C
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|PUNTOS
|1. Costa Rica
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2. Honduras
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3. Haití
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4. Nicaragua
|0
|0
|0
|0
|0
|0
¿Cuál es el formato de clasificación de las Eliminatorias Concacaf 2026?
Las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026 se divide en tres fases. En la tercera ronda se definirán a las tres selecciones que clasificarán de manera directa y los dos equipos que avanzarán al repechaje intercontinental.
Los equipos que terminen en el primer lugar de sus grupos de la tercera ronda clasifican a la Copa del Mundo, mientras que los dos mejores segundos avanzan a la repesca.
