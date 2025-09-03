Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias con niños
EP 33 • 41:58
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10
La Agenda

Gracias a:

Tabla de posiciones Eliminatorias Concacaf 2026: cómo van las posiciones en la fecha 1 de la ronda final

Tabla de posiciones de Eliminatorias Concacaf 2026
Tabla de posiciones de Eliminatorias Concacaf 2026 | Fuente: Concacaf
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los resultados de la ronda final de las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026, donde se definirán a tres clasificados y los que avanzan al repechaje.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026 se pone en marcha. En esta instancia se definirá a los últimos clasificados de la región para el certamen en el que ya están los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

La Ronda Final contará con la participación de 12 selecciones nacionales que avanzaron desde la primera y segunda Ronda de Clasificación: Bermudas, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Surinam y Trinidad y Tobago.

Asimismo, los partidos se disputarán durante las fechas FIFA de setiembre, octubre y noviembre de 2025.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cuál es la programación y horarios de la fecha 1 de ronda final de las Eliminatorias Concacaf 2026?

Jueves 4 de setiembre

4:30 p.m. | Surinam vs. Panamá – Grupo A

9:00 p.m. | Guatemala vs. El Salvador – Grupo A

Viernes 5 de setiembre

5:00 p.m. | Islas Bermudas vs. Jamaica – Grupo B

7:00 p.m. | Trinidad y Tobago vs. Curazao – Grupo B

7:00 p.m. | Haití vs. Honduras – Grupo C

9:00 p.m. | Nicaragua vs. Costa Rica – Grupo C

Tabla de posiciones de la ronda final de las Eliminatorias Concacaf 2026 EN VIVO

GRUPO A

EquipoPJPGPEPPDGPUNTOS
1. Panamá000000
2. El Salvador000000
3. Guatemala000000
4. Surinam000000

GRUPO B

EquipoPJPGPEPPDGPUNTOS
1. Jamaica000000
2. Curazao000000
3. Trinidad y Tobago000000
4. Bermudas000000

GRUPO C

EquipoPJPGPEPPDGPUNTOS
1. Costa Rica000000
2. Honduras000000
3. Haití000000
4. Nicaragua000000

¿Cuál es el formato de clasificación de las Eliminatorias Concacaf 2026?

Las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026 se divide en tres fases. En la tercera ronda se definirán a las tres selecciones que clasificarán de manera directa y los dos equipos que avanzarán al repechaje intercontinental.

Los equipos que terminen en el primer lugar de sus grupos de la tercera ronda clasifican a la Copa del Mundo, mientras que los dos mejores segundos avanzan a la repesca.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias de Concacaf Concacaf

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA