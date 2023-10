Lionel Messi fue escupido por futbolista paraguayo en pleno partido por Eliminatorias Sudamericanas [VIDEO]

La Selección de Argentina derrotó 1-0 a Paraguay en encuentro correspondiente a la jornada 3 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El partido estuvo plagado de emociones, como el gol de Nicolás Otamendi a los 3 minutos y el ingreso de Lionel Messi en el segundo tiempo. Sin embargo, también hubo algunas jugadas de escándalo.

A los 84', el capitán de la campeona del mundo tuvo un cruce de palabras con el paraguayo Antonio Sanabria. En las imágenes de televisión, se puede apreciar como ambos jugadores se insultan, pero es el paraguayo que, en un descuido, escupe al argentino.

La acción no fue apreciada por el árbitro ni por el VAR, por lo que no fue amonestado. Pero, al final del partido, Lionel Messi se pronunció sobre la acción.





Lionel Messi recibió un escupitajo por parte de Antonio Sanabria. | Fuente: @TVP

La respuesta de Lionel Messi

Al ser consultado sobre la acción de Antonio Sanabria, el futbolista de Inter Miami aseguró que no lo vio y que no quería hablar del tema porque se iba a hablar en todos lados.

"No lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé quién es el chico este. No lo vi, porque me dijeron después, pero tampoco quiero darle importancia porque va a salir a hablar en todos lados. Es peor. Se hace conocido. Mejor dejarlo así", indicó Lionel Messi.

Argentina alcanzó los nueve puntos en las Eliminatorias Sudamericanas y es líder en la tabla de posiciones. La próxima fecha jugará ante Perú, equipo que cayó ante Chile por 2-0.

