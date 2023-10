Juan Reynoso tras la derrota ante Chile: "El responsable soy yo y no tengo problema en aceptarlo"

Selección Peruana Juan Reynoso en conferencia de prensa tras derrota ante Chile.

La Selección Peruana mostró una de sus peores versiones y cayó 2-0 ante Chile por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Tras el encuentro, el técnico nacional Juan Reynoso dijo sentirse triste por la derrota porque "esperaban otro partido" y que el mal resultado es culpa de él.

"Hoy es un día muy triste para todos porque esperábamos otro partido, y la verdad no lo interpretamos como lo esperábamos. En el escenario malo pasaron muchas cosas, y esa es responsabilidad mía", indicó.

Luego, el estratega nacional hizo una autocrítica, indicando que el único responsable de la derrota es él.

"Lo que diga hoy va a sonar más a disculpa que a solución, esperábamos un partido que se dio tal cual, por el tema de la cancha, las condiciones del rival y lo que seguro que a todos nos molesta, que no lo resolvimos, sabiendo que iba a pasar eso", afirmó en un primer instante.

"Solo queda poner el pecho y tener la suficiente entereza de ser autocríticos. Acá el responsable soy yo y no tengo ningún problema en aceptarlo y poner le pecho. Seguro hoy será una noche compleja, pero hay que pensar en Argentina cuando amanezca mañana", agregó.

Juan Reynoso hizo una autocrítica tras la derrota de Perú ante Chile. | Fuente: RPP

¿Qué espera Juan Reynoso en el partido contra Argentina?

Tras ser consultado sobre el próximo encuentro ante Argentina, Juan Reynoso indicó que "tienen que ser otro equipo", pues la clasificación a la Copa del Mundo se logra jugando bien.

"Tenemos que ser otro equipo. Competir muy cercano a lo que hicimos contra Brasil, que creo que ese es el nivel del equipo y que el golpe de hoy, que es duro, nos sirva de motor para lo que viene. En la Eliminatoria no se clasifica jugando bonito, se clasifica jugando bien y para ello tenemos que ser un equipo camaleónico que nos adaptemos a cualquier circunstancia y hoy esa parte no me gustó", finalizó.

