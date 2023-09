Scaloni espera que Messi juegue el Mundial 2026: "Por el bien del fútbol, todos queremos que pueda jugarlo"

El pedido se intensifica. Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina, no tuvo reparos en admitir este miércoles que le encantaría contar con Lionel Messi para el Mundial 2026.

En conferencia de prensa previo al encuentro con Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, el estratega indicó que le encantaría ver a 'La Pulga' en la próxima Copa de Mundo, pero pidió respeto porque las clasificatorias recién van a empezar.

"Por el bien del fútbol, todos queremos que pueda jugarlo", aseveró Scaloni, quien dijo que en las charlas que ha tenido con el capitán de la Albiceleste no ha salido esa cuestión.



Además, agregó que "el fútbol es tan cambiante" que no puede asegurarse nada, al tiempo que pidió "respeto" porque las Eliminatorias Conmebol para el Mundial apenas comienzan esta semana para Sudamérica.



"Todo el mundo quisiéramos que esté, pero hablar de eso ahora, hay que ser bastante prudentes, será complicada esta eliminatoria", comentó el técnico, quien recordó que ni siquiera piensa "en el viaje de Bolivia" como para dedicarse a elucubrar lo que ocurrirá "dentro de tres años".



#SelecciónMayor Lionel Scaloni 🎙️: “Nosotros valoramos positivamente que los jugadores cambien de club porque creemos que es para mejor”. pic.twitter.com/KpcSsTdHQD — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 6, 2023

¿Tendrá descanso Lionel Messi?

Por otro lado, al ser consultado sobre la edad de Lionel Messi y si tendrá descanso en algunos partidos, Scaloni negó rotundamente dicha posibilidad y señaló que el volante "jugará todo lo que pueda jugar". "Para nosotros, que esté en la cancha es importante. No hay por qué ahorrarlo", indicó.

Como se recuerda, Lionel Messi indicó que el Mundial de Qatar era el último de su carrera. "Es mi último Mundial. Seguramente sí. Me siento bien físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena este año que no había podido hacer el año anterior, fue fundamental para empezar de otra manera y para llegar como llegué, con mucha mentalidad y mucha ilusión", comentó el delantero en entrevista con En primera persona de STAR+.

Sin embargo, a raíz del triunfo de la Albiceleste el 18 de diciembre de 2022, dejó abierta la posibilidad de llegar a la cita de 2026. "Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial", aseguró el astro argentino en entrevista con Titan Sports.

El delantero del Inter Miami llegó este martes a la concentración de la selección y poco después se incorporó a los trabajos del equipo.



La prensa luego lo vio relajado y tomando mate junto al seleccionador sub-20, Javier Mascherano, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

