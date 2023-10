“No sé ni quién es el chico este”: Lionel Messi minimizó a jugador de Paraguay que lo escupió

Argentina ganó 1-0 a Paraguay con un gol madrugador de Nicolás Otamendi. El central de Benfica marcó apenas al minuto 3, para consumar un nuevo triunfo de la 'Albiceleste'. Sin embargo, este compromiso también estuvo marcado por el escupitajo por la espalda que recibió Lionel Messi por parte del paraguayo Antonio Sanabria.

Al término del choque, Messi se pronunció sobre este caso y su respuesta causó sorpresa, al ningunear a Sanabria de Torino de Italia, que en la temporada 2013-14 tuvo un paso por el Barcelona 'B'.

"La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. No sé ni quién es el chico este. Tampoco quiero dar importancia, porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí", explicó a la prensa tras el partido.

Por su parte, Sanabria negó que haya escupido a Messi. "Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo, pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente", explicó que ingresó en el segundo tiempo en el compromiso que se desarrolló en el Estadio Monumental.

Lionel Messi recibió un escupitajo por parte de Antonio Sanabria. | Fuente: TVP

Puntaje perfecto de Argentina

"Cuando un equipo está ensamblado y con confianza todo es más fácil", aseguró el entrenador Lionel Scaloni. "Al que le toca entrar, es más placentero hacerlo con el equipo armado, están las cosas claras y se sabe cómo atacar, cómo recuperar. Eso da tranquilidad".

De esta manera, Argentina lidera en solitario el clasificatorio con nueve unidades, mientras que Paraguay está con un punto en tres partidos en octavo lugar entre diez selecciones.

Además, el arquero Emiliano 'Dibu' Martínez lleva 622 minutos sin recibir goles, la racha más extensa para un portero de la Albiceleste, al que no le anotan desde la final del Mundial de Qatar 2022.

En la foto aparece Lionel Messi con Ramon Sosa, mientras que Leandro Paredes está cerca de Antonio Sanabria (9). | Fuente: AFP

