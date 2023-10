DT de Inter Miami ironiza sobre supuesta vuelta de Lionel Messi a Barcelona: "Será a pasear"

Lionel Messi reapareció en las canchas tras perderse cuatro partidos con Inter Miami. Sin embargo, su vuelta no fue como esperaba, ya que su equipo perdió 1-0 ante Cincinnati y así se quedó sin opciones de avanzar a los 'playoffs' de la Major League Soccer (MLS).

Cincinnati, el mejor club de la temporada en la MLS, encontraron la fórmula de neutralizar al equipo de Messi, que en los minutos que estuvo en cancha evidenció su falta de fútbol por las semanas que estuvo sin actividad.

Al término del partido, el entrenador argentino de Inter Miami, Gerardo Martino, se pronunció sobre el mal resultado de su equipo y de la posibilidad que Messi sea cedido a Barcelona en enero próximo, tal como informan una parte de la prensa española.

"¿Será a pasear, no? Esto me sorprende, no sé nada", dijo Martino sobre las versiones surgidas en Europa por el futuro de Messi, que dejará de jugar durante los meses de paralización de la MLS.

"Si me dices que va a visitar Barcelona de vacaciones te diría que sí, es probable, pero esto lo desconozco", agregó Martino, que había dirigido a Messi en Barcelona y en la Selección de Argentina.

¿Cómo está Lionel Messi?

A Messi "lo vi en todo caso falto de fútbol. La lesión está bien, no tiene ningún problema, pero es lógico porque en los últimos tiempos ha jugado muy poco y podía pasar que esté falto de ritmo, por eso también jugó solo 32 o 33 minutos", explicó Martino.

La llamada 'era Messi' en Miami, que comenzó con su sonado fichaje a mediados de julio, ha brindado al Inter el primer trofeo de su historia en la Leagues Cup pero se vio frenada por los problemas físicos que impidieron al argentino jugar la final de la US Open Cup, perdida ante Houston, y ayudar a sus compañeros en la carrera por los playoffs.

"De tres torneos posibles hemos ganado uno, es un hecho muy importante para nosotros" porque a final de temporada "habrá otros 25 equipos que no habrán ganado", recordó Martino. "Desde ese punto de vista nos vamos conformes".

