Apoyo al 'Pistolero': Diego Godín salió en defensa de Luis Suárez tras sus declaraciones sobre Marcelo Bielsa

Luis Suárez movió los cimientos entorno a la Selección de Uruguay. El goleador histórico de la ‘Celeste’ dio declaraciones respecto al manejo de Marcelo Bielsa, actual director técnico de los ‘charrúas’. Esta situación ha provocado controversia a pocos días de la jornada doble de Eliminatorias Sudamericanas.

Quien salió al frente fue el excapitán uruguayo Diego Godín, compañero de Suárez de muchas batallas con el cuadro rioplatense y a quien respaldo por sus opiniones.

“Como excapitán no puedo mirar al costado. Tampoco puedo hablar de mi experiencia porque no conozco a Bielsa, no trabajé con él. A Luis lo conozco hace más de 15 años y es espontáneo, es así. Hay que dejar claro que lo que Luis hace no es cuestionar cómo entrena Bielsa ni su forma de dirigir un grupo o querer competir. Lo que está siendo es la voz de un montón de gente que en la convivencia no la están pasando bien desde los tratos interpersonales”, dijo Godín en entrevista con DSports.

Luis Suárez vs. Marcelo Bielsa

Diego Godín recalcó que “la buena convivencia, el buen trato y el respeto es la base de todo, tanto en la selección como en cualquier organización”. Asimismo, el ya futbolista en retiro señaló que Luis Suárez no busca desestabilizar a Uruguay, elenco con el que disputó su último partido en setiembre pasado por las Eliminatorias.

“Todos quieren que a la selección le vaya bien, no hay jugadores que quieran bombear a un entrenador ni mucho menos”, mencionó.

“Luis dijo que quiso hablar en la interna y no encontró respuesta y por eso salió a hablar. No pudo solucionar o mantener cosas, porque esto viene de 15 años del ciclo con el ‘Maestro’ Tabárez donde habíamos generado una forma de convivencia, códigos o reglas no escritas, pero estaban impuestas: cómo era el trato con el cocinero, el canchero, cómo disfrutabas de la concentración y los entrenamientos, y esas cosas hoy cambiaron. Ni mejores ni peores, diferentes. Luis habla de la parte humana, del relacionamiento, de la comunicación y el respeto entre todos”, resaltó.

🗣"EN NUEVA YORK NOS PIDIÓ QUE NO PARARAMOS A SALUDAR A LA GENTE, YO LE DIJE QUE ÍBAMOS A PARAR IGUAL"



¿Cuándo juega Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas?

Por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Uruguay enfrentará a la Selección Peruana. El partido está programado para el viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima y comenzará a partir de las 8:30 p.m. (hora peruana).

Mientras Perú está en el último lugar de la tabla de posiciones, Uruguay es tercero en la clasificación con 15 unidades, solo detrás de Colombia (16) y Argentina (18).