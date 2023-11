Marcelo Martins fue cambiado en su último partido en La Paz y provocó el enojo de la Selección Peruana

Marcelo Martins se despidió del Hernando Siles de la Paz en medio de aplausos al minuto 76 del partido entre la Selección de Bolivia y la Selección peruana por la fecha 5 de las Eliminatorias 2026.

La leyenda boliviana se retiró entre aplausos del público, pero también provocó el enojo de los jugadores peruanos debido a que consumió varios segundos en medio de su derrota.

Aplausos y enojos

Martins ya había derramado lágrimas al cantar el himno nacional de su país al inicio del encuentro. Al minuto 31 del segundo tiempo, el entrenador Carlos Zago ordenó su salida del campo para que debute Jaír Reinos.

Estos segundos fueron de emoción para el jugador, quien recibió el aplauso de todo el público en el Hernando Siles. Esto, sin embargo, no fue del gusto de los jugadores peruanos, quienes reclamaron al árbitro por los segundos perdidos por esta sustitución.

No quería que llegue este momento

Se despide Marcelo Martins de la Verde 🇧🇴 y del Siles 🏟️ que fue su casa 💔💔



“Gracias Señor por todo, gracias.” pic.twitter.com/JfXTew62xU — Gime Osorio (@GimenaOsorio1) November 16, 2023

Se va

Marcelo Martins sorprendió a los aficionados al anunciar su retiro de la Selección de Bolivia tras esta fecha doble ante Perú y Uruguay.

"Completé un ciclo en la Selección Boliviana de Fútbol. Estos dos partidos que se vienen serán los dos últimos encuentros que representaré a mi país, a mi selección", indicó el atacante de 36 años.

"Es muy difícil hablar de la selección porque siempre ha sido todo para mí. Me siento orgulloso de haberla representado de la mejor manera y, lo principal, haberlo dejado todo. A mí me da orgullo, a mi familia le da orgullo y a todos los hinchas bolivianos (...) Eso me deja feliz. No es fácil hablar sobre esto. La selección para mí siempre significó todo. Siempre lo di todo", complementó.

Bolivia vs Perú: así arrancaron en duelo por Eliminatorias

Bolivia: Guillermo Viscarra; Jaime Quinteros, Luis Haquín, Roberto Fernández, Sagredo; Leonel Justiniano, Miguel Terceros, Ramiro Vaca; Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Marcelo Martins.

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Joao Grimaldo, Franco Zanelatto; Piero Quispe y Gianluca Lapadula.