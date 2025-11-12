Últimas Noticias
Guatemala vs. Panamá: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fase final de las Eliminatorias Concacaf?

Guatemala vs. Panamá: ¿dónde ver EN VIVO por Eliminatorias Concacaf 2026?
Guatemala vs. Panamá: ¿dónde ver EN VIVO por Eliminatorias Concacaf 2026? | Fuente: Concacaf
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue el minuto a minuto del partido entre Guatemala y Panamá, clave para la clasificación al Mundial 2026 en las Eliminatorias Concacaf.

Guatemala vs. Panamá EN VIVO: se enfrentan este jueves 13 de noviembre en el estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala (Guatemala), desde las 9:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 5 de la ronda final de las Eliminatorias 2026 de Concacaf. La transmisión del compromiso podrá seguirse por YouTube Concacaf. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Cualquiera de los dos selecciones que pierda el duelo podría decirle adiós al sueño mundialista. El equipo de Guatemala, que dirige el mexicano Luis Fernando Tena, es el más presionado por ser el local, aunque tiene entusiasmados a sus aficionados que quieren ver a su elenco por primera vez en la Copa del Mundo.

Guatemala llega a este partido en el tercer lugar del Grupo A de la Ronda final con 5 puntos. La tabla la lidera las Surinam y Panamá, ambas con 6 puntos.

Para Panamá no es un duelo sencillo a pesar de su ventaja en el historia, dado que en casa los canaleros solo pudieron conseguir un punto producto del empate 1-1.

Guatemala vs Panamá: ¿cómo llegan a la fecha 5 de la fase final de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

Guatemala llega al cotejo tras el triunfo clave como visitante ante El Salvador por 1-0 en la jornada interior, mientras que Panamá no pudo ene casa y empató 1-1 con Surinam.

¿Cuándo y dónde juegan Guatemala vs Panamá EN VIVO por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

El partido de Guatemala contra el seleccionado de Panamá está programado para el jueves 13 de noviembre en el estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El recinto tiene una capacidad para recibir a 7 500 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Guatemala vs Panamá EN VIVO por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

  • En Perú, el partido Guatemala vs. Panamá comienza a las 9:00 p.m.
  • En Guatemala, el partido Guatemala vs. Panamá comienza a las 8:00 p.m.
  • En Panamá, el partido Guatemala vs. Panamá comienza a las 9:00 p.m.
  • En Chile, el partido Guatemala vs. Panamá comienza a las 11:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Guatemala vs. Panamá comienza a las 11:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Guatemala vs. Panamá comienza a las 10:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Guatemala vs. Panamá comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Guatemala vs. Panamá comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Guatemala vs. Panamá comienza a las 10:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Guatemala vs. Panamá comienza a las 11:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Guatemala vs. Panamá comienza a las 8:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Guatemala vs. Panamá comienza a las 10:00 p.m.
  • En España, el partido Guatemala vs. Panamá comienza a las 03:00 a.m. (viernes)

¿Dónde ver el Guatemala vs Panamá EN VIVO por TV?

El partido Guatemala vs. Panamá será transmitido EN VIVO en Guatemala mediante Tigo Sports y en Panamá el encuentro va por RPC y TVN. En Perú y los países de Sudamérica va vía streamingo por el canal de YouTube de Concacaf. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Guatemala vs Panamá: alineaciones posibles

Guatemala: Nicolás Hagen, José Ardón, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales, Aaron Herrera, Jonathan Franco, José Rosales, Óscar Santis y Arquímedes Ordóñez.

Panamá: Orlando Mosquera, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis, Carlos Harvey, Aníbal Godoy, Édgar Bárcenas, Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz y José Fajardo.

Guatemala vs Panamá: últimos resultados

  • 14/10/2025 | El Salvador 0-1 Guatemala – Eliminatorias Concacaf
  • 10/10/2025 | Surinam 1-1 Guatemala – Eliminatorias Concacaf
  • 08/09/2025 | Panamá 1-1 Guatemala – Eliminatorias Concacaf

  • 14/10/2025 | Panamá 1-1 Surinam – Eliminatorias Concacaf
  • 10/10/2025 | El Salvador 0-1 Panamá – Eliminatorias Concacaf
  • 08/09/2025 | Panamá 1-1 Guatemala – Eliminatorias Concacaf

