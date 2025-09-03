Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias con niños
EP 33 • 41:58
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10
La Agenda

Gracias a:

Paraguay vs Ecuador EN VIVO: se enfrentan en Asunción por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Paraguay vs Ecuador EN VIVO | Guía de TV Eliminatorias Sudamericanas
Paraguay vs Ecuador EN VIVO | Guía de TV Eliminatorias Sudamericanas | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @Albirroja | @LaTriEcu
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Paraguay vs Ecuador EN VIVO: sigue AQUÍ la transmisión del encuentro por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paraguay vs Ecuador EN VIVO: se enfrentan este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Movistar Eventos 2 (11 y 711 HD), El Canal del Fútbol, DSports, GEN, Movistar Play, Zapping TV y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Paraguay vs Ecuador: ¿Cómo llegan a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Paraguay llega al partido en el quinto lugar con 24 unidades. De los últimos cinco cotejos, ganó dos, empató dos y perdió uno. Ecuador, en tanto, llega al encuentro en el segundo lugar con 25 unidades, y ya clasificado a la Copa del Mundo.

¿Cuándo y dónde juegan Paraguay vs Ecuador en vivo por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Paraguay vs Ecuador se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. El recinto tiene capacidad para 42 300 espectadores.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Ecuador en vivo por las Eliminatorias 2026?

  • En Perú, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Colombia, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.  
  • En Venezuela, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Brasil, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m. 
  • En España, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a la 1:30 a.m. 

¿Dónde ver el Paraguay vs Ecuador en vivo por TV y streaming?

El Perú, el partido entre Paraguay vs Ecuador se podrá ver EN VIVO a través de Movistar Eventos 2 (11 y 711 HD). En Paraguay, será transmitido por GEN. Y por Ecuador, se podrá ver por ECDF y DSports. Vía streaming, será transmitido por Movistar Play, Zapping TV y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Paraguay vs Ecuador: alineaciones posibles

Paraguay: Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Omar Alderete; Diego Gómez, Andrés Cubas; Miguel Almirón, Alejandro Romero, Ramón Sosa; Antonio Sanabria.

Ecuador: Hernan Galíndez; Angelo Preciado, Felix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez; Gonzalo Plata, Enner Valencia y Leonardo Campana. 

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección de Paraguay Selección de Ecuador video videos videos mas vistos Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA