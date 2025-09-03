Paraguay vs Ecuador EN VIVO: se enfrentan en Asunción por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Paraguay vs Ecuador EN VIVO: sigue AQUÍ la transmisión del encuentro por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.
Paraguay vs Ecuador EN VIVO: se enfrentan este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Movistar Eventos 2 (11 y 711 HD), El Canal del Fútbol, DSports, GEN, Movistar Play, Zapping TV y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Paraguay vs Ecuador: ¿Cómo llegan a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?
Paraguay llega al partido en el quinto lugar con 24 unidades. De los últimos cinco cotejos, ganó dos, empató dos y perdió uno. Ecuador, en tanto, llega al encuentro en el segundo lugar con 25 unidades, y ya clasificado a la Copa del Mundo.
¿Cuándo y dónde juegan Paraguay vs Ecuador en vivo por las Eliminatorias 2026?
El partido entre Paraguay vs Ecuador se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. El recinto tiene capacidad para 42 300 espectadores.
¿A qué hora juegan Paraguay vs Ecuador en vivo por las Eliminatorias 2026?
- En Perú, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m.
- En Colombia, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.
- En Chile, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.
- En Argentina, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m.
- En Brasil, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m.
- En México (CDMX), el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 5:30 p.m.
- En Estados Unidos (Washington), el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.
- En España, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a la 1:30 a.m.
¿Dónde ver el Paraguay vs Ecuador en vivo por TV y streaming?
El Perú, el partido entre Paraguay vs Ecuador se podrá ver EN VIVO a través de Movistar Eventos 2 (11 y 711 HD). En Paraguay, será transmitido por GEN. Y por Ecuador, se podrá ver por ECDF y DSports. Vía streaming, será transmitido por Movistar Play, Zapping TV y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Paraguay vs Ecuador: alineaciones posibles
Paraguay: Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Omar Alderete; Diego Gómez, Andrés Cubas; Miguel Almirón, Alejandro Romero, Ramón Sosa; Antonio Sanabria.
Ecuador: Hernan Galíndez; Angelo Preciado, Felix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez; Gonzalo Plata, Enner Valencia y Leonardo Campana.
