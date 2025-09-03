Paraguay vs Ecuador EN VIVO: se enfrentan en Asunción por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paraguay vs Ecuador EN VIVO: se enfrentan este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Movistar Eventos 2 (11 y 711 HD), El Canal del Fútbol, DSports, GEN, Movistar Play, Zapping TV y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Paraguay vs Ecuador: ¿Cómo llegan a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?



Paraguay llega al partido en el quinto lugar con 24 unidades. De los últimos cinco cotejos, ganó dos, empató dos y perdió uno. Ecuador, en tanto, llega al encuentro en el segundo lugar con 25 unidades, y ya clasificado a la Copa del Mundo.

¿Cuándo y dónde juegan Paraguay vs Ecuador en vivo por las Eliminatorias 2026?



El partido entre Paraguay vs Ecuador se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. El recinto tiene capacidad para 42 300 espectadores.

Último ensayo de la #Albirroja ⚪️🔴 de cara a un juego trascendental ✅



La Selección Nacional completó su preparación en Ypané y apunta al duelo de este jueves en el ueno Defensores del Chaco ante @LaTri.



Los detalles 🔗 https://t.co/3boXZPT113#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/WuNWEc2Vzu — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 3, 2025

¿A qué hora juegan Paraguay vs Ecuador en vivo por las Eliminatorias 2026?



En Perú , el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m. En Paraguay , el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m. En Ecuador , el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m. En Colombia, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m.

En Bolivia, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a la 1:30 a.m.

¿Dónde ver el Paraguay vs Ecuador en vivo por TV y streaming?



El Perú, el partido entre Paraguay vs Ecuador se podrá ver EN VIVO a través de Movistar Eventos 2 (11 y 711 HD). En Paraguay, será transmitido por GEN. Y por Ecuador, se podrá ver por ECDF y DSports. Vía streaming, será transmitido por Movistar Play, Zapping TV y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Paraguay vs Ecuador: alineaciones posibles

Paraguay: Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Omar Alderete; Diego Gómez, Andrés Cubas; Miguel Almirón, Alejandro Romero, Ramón Sosa; Antonio Sanabria.

Ecuador: Hernan Galíndez; Angelo Preciado, Felix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez; Gonzalo Plata, Enner Valencia y Leonardo Campana.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB