No tuvo piedad: Giorgian de Arrascaeta fusiló a Pedro Gallese y puso el 2-0 de Uruguay sobre Perú [VIDEO]

De Arrascaeta anotó el 2-0 de Uruguay.
De Arrascaeta anotó el 2-0 de Uruguay. | Fuente: X | Fotógrafo: @Uruguay
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Giorgian de Arrascaeta lanzó un fuerte disparo desde el borde del área y puso el 2-0 de Uruguay sobre Perú.

No tuvo piedad. Giorgian de Arrascaeta, de un tremendo derechazo desde el borde del área, anotó el 2-0 de Uruguay sobre Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Giorgian de Arrascaeta pone el 2-0 para Uruguay.
Giorgian de Arrascaeta pone el 2-0 para Uruguay. | Fuente: X

Uruguay vs. Perú: alineaciones confirmadas

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde ©, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre. DT: Marcelo Bielsa.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún (c), Christofer Gonzales; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos. DT: Óscar Ibáñez.

Previa

Perú vs. Uruguay se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
video videos videos mas vistos Giorgian de Arrascaeta Selección de Uruguay Selección Peruana Eliminatorias Sudamericanas Elimintorias 2026

