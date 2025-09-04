No tuvo piedad: Giorgian de Arrascaeta fusiló a Pedro Gallese y puso el 2-0 de Uruguay sobre Perú [VIDEO]

Giorgian de Arrascaeta lanzó un fuerte disparo desde el borde del área y puso el 2-0 de Uruguay sobre Perú.
Uruguay vs. Perú: alineaciones confirmadas
Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde ©, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre. DT: Marcelo Bielsa.
Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún (c), Christofer Gonzales; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos. DT: Óscar Ibáñez.
Previa
Perú vs. Uruguay se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.
