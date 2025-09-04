No tuvo piedad: Giorgian de Arrascaeta fusiló a Pedro Gallese y puso el 2-0 de Uruguay sobre Perú [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No tuvo piedad. Giorgian de Arrascaeta, de un tremendo derechazo desde el borde del área, anotó el 2-0 de Uruguay sobre Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Giorgian de Arrascaeta pone el 2-0 para Uruguay. | Fuente: X

Uruguay vs. Perú: alineaciones confirmadas

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde ©, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre. DT: Marcelo Bielsa. Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún (c), Christofer Gonzales; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos. DT: Óscar Ibáñez.

Previa

Perú vs. Uruguay se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.