Paraguay vs Ecuador: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la fecha 17 de las Eliminatorias?

En busca de la clasificación. Paraguay recibirá a Ecuador en uno de los más partidos más importantes de su historia reciente. El conjunto guaraní se encuentra en el quinto lugar de las Eliminatorias con 24 unidades, los mismos que Uruguay, por lo que un empate o una victoria lo colocaría en la próxima Copa del Mundo. La Tricolor, en tanto, está segundo, solo un punto por encima de su rival, pero ya con su boleto al Mundial. ¿A qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO?

El partido entre Paraguay vs Ecuador se disputará este jueves 4 de septiembre en Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, desde las 6:30 p.m, hora peruana, y será transmitido por Movistar Eventos 2 (11 y 711 HD), El Canal del Fútbol, DSports, GEN, Movistar Play, Zapping TV y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cómo llegan Paraguay y Ecuador a la fecha 17 de Eliminatorias 2026?



Paraguay llega al partido en el quinto lugar con 24 unidades. De los últimos cinco cotejos, ganó dos, empató dos y perdió uno. Ecuador, en tanto, llega al encuentro en el segundo lugar con 25 unidades, y ya clasificado a la Copa del Mundo.

¿Cuándo y dónde juegan Paraguay vs Ecuador en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?



El partido entre Paraguay vs Ecuador se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. El recinto tiene capacidad para 42 300 espectadores.

¡𝙋𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨, 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚! 😎✋



Se siguen sumando los muchachos al operativo Albirrojo 🇵🇾

Con la mira puesta en los duelos ante @LaTri y @SeleccionPeru por las Clasificatorias al @fifaworldcup 2026 🏆#VamosParaguay#Albirroja ⚪️🔴 pic.twitter.com/rq6x4dlLTq — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 1, 2025

¿A qué hora juegan Paraguay vs Ecuador en vivo por las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m. En Paraguay , el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m. En Ecuador , el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m. En Colombia, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m.

En Bolivia, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a la 1:30 a.m.

¿Dónde ver el Paraguay vs Ecuador en vivo por TV y streaming?



El partido entre Paraguay vs Ecuador se podrá ver EN VIVO a través de Movistar Eventos 2 (11 y 711 HD), El Canal del Fútbol, DSports y GEN . Vía streaming, será transmitido por Movistar Play, Zapping TV y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Paraguay vs Ecuador: alineaciones posibles



Paraguay: Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Omar Alderete; Diego Gómez, Andrés Cubas; Miguel Almirón, Alejandro Romero, Ramón Sosa; Antonio Sanabria.

Ecuador: Hernan Galíndez; Angelo Preciado, Felix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez; Gonzalo Plata, Enner Valencia y Leonardo Campana.

