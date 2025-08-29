Con Perú vs Uruguay: programación, horarios y canales TV de la fecha 17 de los partidos en Eliminatorias 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las Eliminatorias Sudamericanas continúan el próximo jueves rumbo al Mundial 2026. Previo a jugarse la fecha 17 del certamen, Argentina se consolida en la cima de la tabla de posiciones con 35 puntos, mientras que la Selección Peruana se ubica en el noveno puesto. ¿Cuál es la programación completa? Te lo contamos a continuación.

Ahora, la Selección Peruana jugará como visitante ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. La bicolor está en búsqueda de un triunfo en estas Eliminatorias ante el equipo 'charrúa', que, por su parte, busca sellar su clasificación al Mundial.

Para esta fecha doble de las Eliminatorias, Perú sufrirá las ausencias de Edison Flores y Alex Valera, que son bajas por lesión.

Jueves 4 de septiembre

► Uruguay vs Perú

6:30 P.M. | Estadio Centenario (Montevideo) | TV: América Televisión, ATV, Movistar Deportes.

► Paraguay vs Ecuador

6:30 P.M. | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | TV: Movistar Eventos 2.

► Argentina vs Venezuela

6:30 P.M. | Estadio Monumental (Buenos Aires) | TV: GOLPERU.

► Colombia vs Bolivia

6:30 P.M. | Estadio Metropolitano (Barranquilla) | TV: Movistar Eventos 1.

► Brasil vs Chile

7:30 P.M. | Estadio Maracaná (Río de Janeiro) | TV: Movistar Deportes Youtube

► Partidos en horario peruano y programación de TV local.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias: