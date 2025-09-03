¿Qué canales transmitirá el Paraguay vs Ecuador EN VIVO por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paraguay busca celebrar a lo grande. El cuadro de Gustavo Alfaro recibirá a Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, la cual puede significar su pase al Mundial 2026. El conjunto guaraní tiene 24 unidades y, con un empate, estará presente en la próxima Copa del Mundo, lugar donde Ecuador ya accedió la fecha pasada. ¿Qué canales transmitirá EN VIVO el partido?

El partido entre Paraguay vs Ecuador será transmitido por Movistar Eventos 2 (11 y 711 HD), El Canal del Fútbol, DSports, GEN, Movistar Play, Zapping TV y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Paraguay vs Ecuador: altas y bajas para la fecha 17 de Eliminatorias 2026



La Selección de Paraguay no contará Fabián Balbuena, Julio Enciso, Mathías Villasanti, Isidro Pitta y Hugo Cuenca. Ecuador, en tanto, no tendrá para el partido con Alasn Franco.

¿Cuándo y dónde juegan Paraguay vs Ecuador en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?



El partido entre Paraguay vs Ecuador se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. El recinto tiene capacidad para 42 300 espectadores.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Ecuador en vivo por las Eliminatorias 2026?



En Perú , el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m. En Paraguay , el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m. En Ecuador , el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m. En Colombia, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 6:30 p.m.

En Bolivia, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Paraguay vs Ecuador comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido Paraguay vs Ecuador comienza a la 1:30 a.m.

¿Qué canales TV transmiten el Paraguay vs Ecuador en vivo?



El partido entre Paraguay vs Ecuador se podrá ver EN VIVO por TV a través de Movistar Eventos 2 (11 y 711 HD), El Canal del Fútbol, DSports y GEN.

¿Dónde ver el Paraguay vs Ecuador online vía streaming?



Vía streaming, será transmitido por Movistar Play, Zapping TV y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Paraguay vs Ecuador: alineaciones posibles

Paraguay: Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Omar Alderete; Diego Gómez, Andrés Cubas; Miguel Almirón, Alejandro Romero, Ramón Sosa; Antonio Sanabria.

Ecuador: Hernan Galíndez; Angelo Preciado, Felix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez; Gonzalo Plata, Enner Valencia y Leonardo Campana.

