Así es complicado clasificar: Perú no anotó de visitante en las Eliminatorias al Mundial 2026

Ya es oficial: Perú no va a jugar el Mundial 2026. Su derrota 0-3 ante Uruguay en Montevideo mató las remotas posibilidades que tenía la ‘Bicolor’, que se ha quedado con solo 12 puntos, a una fecha del final de las Eliminatorias Sudamericanas.

Lo más preocupante es que la Selección Peruana no tuvo de oportunidades para siquiera buscar el descuento en su visita a Uruguay. Ante las ausencias de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, Luis Ramos fue la principal arma de ataque peruana, aunque el delantero de América de Cali tuvo un discreto desempeño.

Pero este panorama de no concretar fuera de casa fue una constante de Perú a lo largo de las Eliminatorias de Conmebol, que están a solo una jornada de llegar a su fin.

Perú en debe en las Eliminatorias

Y es que la estadística es clara: la ‘Blanquirroja’ no anotó en condición de visitante a lo largo de los nueve encuentros fue jugó en el proceso clasificatorio.

Todo inició con el empate a cero contra Paraguay, en Ciudad del Este (Estadio Antonio Aranda). Desde allí, el 'equipo de todos' no supo lo que fue anotar de visitante en todo el torneo. Es más, en la Copa América que se jugó en Estados Unidos -bajo la dirección técnica de Jorge Fossati-, Perú tampoco anotó gol alguno.

Hay que tener en cuenta que en lo que va de las Eliminatorias 2026, Perú solo marcó seis veces y todos los tantos se dieron de local. Además, en la cita premundialista, recibió 20 anotaciones.

Los números de Perú como visitante en las Eliminatorias 2026

Fecha 1: Paraguay 0-0 Perú

Fecha 3: Chile 2-0 Perú

Fecha 5: Bolivia 2-0 Perú

Fecha 8: Ecuador 1-0 Perú

Fecha 10: Brasil 4-0 Perú

Fecha 12: Argentina 1-0 Perú

Fecha 14: Venezuela 1-0 Perú

Fecha 15: Colombia 0-0 Perú

Fecha 17: Uruguay 3-0 Perú