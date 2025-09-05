Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 4 de agosto | "Al ver esto, Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador"
EP 1068 • 11:41
La Agenda

Gracias a:

Óscar Ibáñez lamenta la eliminación del Mundial 2026: "El dolor es grande, Uruguay nos superó"

Ibáñez ha dirigido tres partidos al mando de la Selección Peruana.
Ibáñez ha dirigido tres partidos al mando de la Selección Peruana. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El DT de la Selección Peruana agregó que su equipo, por momentos, jugó apresurado ante la tienda de Uruguay.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Confirmado. Con el 0-3 en contra que encajó ante Uruguay en Montevideo, Perú le dijo adiós al sueño de llegar al Mundial 2026.

Matemáticamente, el anhelo de alcanzar la clasificación a la Copa del Mundo 2026 se esfumó. El entrenador de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez, habló en conferencia de prensa, luego de la caída ante Uruguay en condición de visitante y mostró su pesar por no llegar a la meta fijada.

"El dolor es grande, porque teníamos expectativas y teníamos que ganar. Nuestros primeros 25 minutos no fueron tan buenos y nos apresuramos. El rival nos superó y sufrimos. Perdimos por un gran margen, pero agradezco a los jugadores que no bajaron los brazos", dijo Ibáñez en un primer momento.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Óscar Ibáñez busca terminar dignamente las Eliminatorias

Posteriormente, el DT de la ‘Bicolor’ sostuvo que sus jugadores lo van a dar todo para sacar los tres puntos en la jornada final frente al combinado paraguayo el próximo martes, 9 de septiembre, en el Estadio Nacional.

"El cotejo que se viene contra Paraguay es una buena chance para que a los muchachos (jóvenes) se les reconozca. Merecen la mejor foto posible. Hay jugadores que lo han dado todo", apuntó.

Finalmente, el entrenador de la Selección Peruana agradeció el apoyo de los hinchas a lo largo del proceso eliminatorio de Conmebol.

"Pese a no clasificar, el apoyo de la hinchada siempre estuvo. En el cierre esperemos regalarles un triunfo porque al aliento nunca faltó", sostuvo el también exestratega de Universitario de Deportes y Cienciano.

Lo que fue el partido de Perú en Uruguay

Perú, en el Centenario, tuvo una oncena titular conformada por Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún (c), Christofer Gonzales; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

En tanto, los charrúas salieron con Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde ©, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección Peruana Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas Óscar Ibáñez

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA