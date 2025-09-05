Óscar Ibáñez lamenta la eliminación del Mundial 2026: "El dolor es grande, Uruguay nos superó"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Confirmado. Con el 0-3 en contra que encajó ante Uruguay en Montevideo, Perú le dijo adiós al sueño de llegar al Mundial 2026.

Matemáticamente, el anhelo de alcanzar la clasificación a la Copa del Mundo 2026 se esfumó. El entrenador de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez, habló en conferencia de prensa, luego de la caída ante Uruguay en condición de visitante y mostró su pesar por no llegar a la meta fijada.

"El dolor es grande, porque teníamos expectativas y teníamos que ganar. Nuestros primeros 25 minutos no fueron tan buenos y nos apresuramos. El rival nos superó y sufrimos. Perdimos por un gran margen, pero agradezco a los jugadores que no bajaron los brazos", dijo Ibáñez en un primer momento.

Óscar Ibáñez busca terminar dignamente las Eliminatorias

Posteriormente, el DT de la ‘Bicolor’ sostuvo que sus jugadores lo van a dar todo para sacar los tres puntos en la jornada final frente al combinado paraguayo el próximo martes, 9 de septiembre, en el Estadio Nacional.

"El cotejo que se viene contra Paraguay es una buena chance para que a los muchachos (jóvenes) se les reconozca. Merecen la mejor foto posible. Hay jugadores que lo han dado todo", apuntó.

Finalmente, el entrenador de la Selección Peruana agradeció el apoyo de los hinchas a lo largo del proceso eliminatorio de Conmebol.

"Pese a no clasificar, el apoyo de la hinchada siempre estuvo. En el cierre esperemos regalarles un triunfo porque al aliento nunca faltó", sostuvo el también exestratega de Universitario de Deportes y Cienciano.

Lo que fue el partido de Perú en Uruguay

Perú, en el Centenario, tuvo una oncena titular conformada por Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún (c), Christofer Gonzales; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

En tanto, los charrúas salieron con Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde ©, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.