RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 4 de agosto | "Al ver esto, Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador"
EP 1068 • 11:41

Partidos de hoy, viernes 5 de setiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias y Amistosos

Partidos de hoy, viernes 5 de setiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, viernes 5 de setiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Selección de Francia
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 5 de setiembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Ucrania vs. Francia por las Eliminatorias UEFA 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, viernes 5 de setiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Amistosos internacionales

1:00 p.m. Rumanía vs. Canadá – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – UEFA

1:45 p.m. Italia vs. Estonia – Disney+ Premium

1:45 p.m. Eslovenia vs. Suecia – Disney+ Premium

1:45 p.m. Dinamarca vs. Escocia – Disney+ Premium

1:45 p.m. Islandia vs. Azerbaiyán – Disney+ Premium

1:45 p.m. Ucrania vs. Francia – Disney+, ESPN

1:45 p.m. Grecia vs. Bielorrusia – Disney+ Premium

1:45 p.m. Montenegro vs. República Checa – Disney+ Premium

1:45 p.m. Suiza vs. Kosovo – Disney+ Premium

1:45 p.m. Islas Feroe vs. Croacia – Disney+ Premium

1:45 p.m. Moldavia vs. Israel – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – CAF

07:00 a.m. Sudán del Sur vs. RD Congo – FIFA+

07:00 a.m. Somalia vs. Guinea – FIFA+

08:00 a.m. Kenia vs. Gambia – FIFA+

08:00 a.m. Namibia vs. Malaui – FIFA+

11:00 a.m. Uganda vs. Mozambique – FIFA+

11:00 a.m. Yibuti vs. Burkina Faso – FIFA+

11:00 a.m. Benín vs. Zimbabue – FIFA+

11:00 a.m. Lesoto vs. Sudáfrica – FIFA+

2:00 p.m. Egipto vs. Etiopía – FIFA+

2:00 p.m. Costa de Marfil vs. Burundi – FIFA+

2:00 p.m. Marruecos vs. Níger – FIFA+

2:00 p.m. Mauritania vs. Togo – FIFA+

2:00 p.m. Senegal vs. Sudán – FIFA+


Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – Concacaf

5:00 p.m. Bermudas vs. Jamaica – Concacaf GO, Concacaf YouTube

5:00 p.m. Haití vs. Honduras – Concacaf GO, Concacaf YouTube

5:00 p.m. Trinidad y Tobago vs. Curazao – Concacaf GO, Concacaf YouTube

5:00 p.m. Nicaragua vs. Costa Rica – Concacaf GO, Concacaf YouTube

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

6:00 p.m. Defensor Sporting vs. CA Juventud


Partidos de hoy, Copa Argentina

7:10 p.m. Tigre vs. Independiente Rivadavia – TyC Sports


Partidos de hoy, Liga de Colombia

6:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Boyacá Chicó – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Primera Nacional – Argentina

1:30 p.m. Defensores Unidos vs. Deportivo Morón – TyC Sports

5:00 p.m. Colegiales vs. San Martín Tucumán – TyC Sports


Partidos de hoy Fútbol en vivo Eliminatorias 2026 Amistosos internacionales Copa Argentina

