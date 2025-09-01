Atención, Perú: Paraguay anunció su lista de convocados para el partido en Lima por las Eliminatorias 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último esfuerzo. Perú, de cara a lo que será la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, recibirá el martes 9 de septiembre a la Selección de Paraguay en la ciudad de Lima.

La Selección Peruana, en la previa, jugará ante Uruguay en Montevideo y Paraguay hará lo mismo contra Ecuador en Asunción. Justamente, la tienda albirroja que dirige el entrenador Gustavo Alfaro dio su lista de convocados para las dos últimas jornadas de la cita premundialista de Conmebol.

Para el cotejo en el Estadio Nacional, el rival de Perú en la fecha 18 llamó a lo mejor que tiene disponible con jugadores como Ramón Sosa, Miguel Almirón, Gustavo Gómez y Antonio Sanabria.

Además, se dieron las sorpresas en llamados de Rolando Martínez, Braian Ojeda y Adrián Alcaraz.

Los convocados de Paraguay para últimas dos fechas de Eliminatorias

Porteros: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Carlos Coronel (New York Red Bulls), Juan Espínola (Newell's Old Boys) y Orlando Gil (San Lorenzo de Almagro).

Defensas: Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Alexis Duarte (Spartak), Agustín Sández (Rosario Central), Alan Benítez (Internacional) y Juan Cáceres (Dinamo Moscú).

Volantes: Matías Galarza (River Plate), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Braian Ojeda (Real Salt Lake), Damián Bobadilla (Sao Paulo) Diego Gómez (Brighton & Hove Albion) y Alejandro Romero Gamarra (Al Ain).

Delanteros: Ramón Sosa (Palmeiras), Hugo Cuenca (Genoa), Ángel Romero (Corinthians), Miguel Almirón (Atlanta United), Antonio Sanabria (Cremonese), Gabriel Ávalos (Independiente), Ronaldo Martínez (Platense), Alex Arce (Independiente Rivadavia) y Adrián Alcaraz (Olimpia).

El presente de Perú y Paraguay

Hay que tener en cuenta que, a poco del inicio de la última jornada doble de las Eliminatorias, Perú marcha en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos.

Por su parte, el elenco albirrojo está en el quinto lugar con 24 unidades. Con solo un punto en los dos cotejos que se le vienen tendrá asegurado su lugar en la próxima Copa del Mundo la cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.