Lamentable: Sergio Busquets le lanzó un puñetazo a jugador del Sounders que celebró en su cara [VIDEO]

El último domingo, el Inter Miami perdió 3-0 la final de la Leagues Cup 2025 ante Seattle Sounders en el Lumen Field. Sin embargo, el resultado quedó de lado por la pelea que se dio entre jugadores de ambos equipos tras el pitido final.

Por ejemplo, se vio cómo Luis Suárez le lanzó un escupitajo a un miembro del staff de los Sounders. No todo quedó allí porque también estuvo involucrado el volante español Sergio Busquets, titular en la tienda del Inter Miami.

Resulta que Busquets, con pasado en el FC Barcelona, le aplicó un puñetazo al mexicano Obed Vargas luego que este último fuera sujetado por Suárez solo segundos antes.

Sergio Busquets y un puñetazo que sería sancionado

En las imágenes se observa cómo Vargas celebró en la cara del delantero uruguayo, mientras este discutió con otro de los jugadores del elenco verde.

Este de esta manera que apareció Busquets, quien sin pensarlo le lanzó un duro golpe a su rival de turno. De inmediato, el mediocampista mexicano cayó al césped.

Cody Baker salió en defensa de Vargas y se puso cara a cara con Sergio Busquets, quien tuvo que ser contenido por el defensa Maximiliano Falcón, exColo Colo. Las imágenes rápidamente dieron la vuelta al mundo y se han vuelto viral en redes sociales como Facebook, Instagram y X.

Hasta el momento, Sergio Busquets no se ha pronunciado al respecto, aunque medios estadounidenses reportan que le caería una dura sanción en el corto plazo.

Lo que fue el partido de Inter Miami

Los goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock tumbaron al Inter Miami, que desperdició dos oportunidades claras para igualar el momentáneo 1-1 en el segundo tiempo.

Para los Sounders es la primera Leagues Cup de su historia, mientras que el Inter Miami cayó en la final tras ganar este torneo en 2023.