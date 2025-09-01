Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Lamentable: Sergio Busquets le lanzó un puñetazo a jugador del Sounders que celebró en su cara [VIDEO]

Sergio Busquets fue titular en la derrota del Inter Miami.
Sergio Busquets fue titular en la derrota del Inter Miami. | Fuente: Apple TV
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El mexicano Obed Vargas festejó el título de Seattle Sounders en la Leagues Cup y Sergio Busquets, del Inter Miami, no aguantó la celebración.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último domingo, el Inter Miami perdió 3-0 la final de la Leagues Cup 2025 ante Seattle Sounders en el Lumen Field. Sin embargo, el resultado quedó de lado por la pelea que se dio entre jugadores de ambos equipos tras el pitido final.

Por ejemplo, se vio cómo Luis Suárez le lanzó un escupitajo a un miembro del staff de los Sounders. No todo quedó allí porque también estuvo involucrado el volante español Sergio Busquets, titular en la tienda del Inter Miami.

Resulta que Busquets, con pasado en el FC Barcelona, le aplicó un puñetazo al mexicano Obed Vargas luego que este último fuera sujetado por Suárez solo segundos antes.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
Así fue el puñetazo de parte del volante Sergio Busquets.
Así fue el puñetazo de parte del volante Sergio Busquets. | Fuente: Apple TV

Sergio Busquets y un puñetazo que sería sancionado

En las imágenes se observa cómo Vargas celebró en la cara del delantero uruguayo, mientras este discutió con otro de los jugadores del elenco verde.

Este de esta manera que apareció Busquets, quien sin pensarlo le lanzó un duro golpe a su rival de turno. De inmediato, el mediocampista mexicano cayó al césped.

Cody Baker salió en defensa de Vargas y se puso cara a cara con Sergio Busquets, quien tuvo que ser contenido por el defensa Maximiliano Falcón, exColo Colo. Las imágenes rápidamente dieron la vuelta al mundo y se han vuelto viral en redes sociales como Facebook, Instagram y X.

Hasta el momento, Sergio Busquets no se ha pronunciado al respecto, aunque medios estadounidenses reportan que le caería una dura sanción en el corto plazo.

Lo que fue el partido de Inter Miami

Los goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock tumbaron al Inter Miami, que desperdició dos oportunidades claras para igualar el momentáneo 1-1 en el segundo tiempo.

Para los Sounders es la primera Leagues Cup de su historia, mientras que el Inter Miami cayó en la final tras ganar este torneo en 2023.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Sergio Busquets Inter Miami Leagues Cup Videos más vistos

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA