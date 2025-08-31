Estados Unidos vs Canadá EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?

Estados Unidos vs Canadá EN VIVO: sigue la transmisión del partido por los octavos de final del Mundial de Vóley.

Estados Unidos vs Canadá EN VIVO: se enfrentan este lunes 1 de septiembre por los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia), desde las 5:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Estados Unidos vs Canadá: así llegan a los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025

Estados Unidos llega al partido de octavos de final tras quedar primero en el grupo D. Aquí, derrotó 3-1 a Eslovenia, venció 3-1 a Argentina y derrotó 3-0 a República Checa. Canadá, en tanto, llega al partido tras quedar segundo en el grupo E. Venció 3-1 a Bulgaria, derrotó 3-2 a España y cayó 3-0 ante Turquía.

¿Cuándo y dónde juegan Estados Unidos vs Canadá en vivo por los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?



El partido entre Estados Unidos vs Canadá se disputará este lunes 1 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para 15 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Canadá en vivo por los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?



En Perú, el partido Estados Unidos vs Canadá comienza a las 5:00 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Estados Unidos vs Canadá comienza a las 6:00 a.m.

En Canadá, el partido Estados Unidos vs Canadá comienza a las 6:00 a.m.

En Colombia, el partido Estados Unidos vs Canadá comienza a las 5:00 a.m.

En Brasil, el partido Estados Unidos vs Canadá comienza a las 7:00 a.m.

En Argentina, el partido Estados Unidos vs Canadá comienza a las 7:00 a.m.

En México, el partido Estados Unidos vs Canadá comienza a las 4:00 a.m.

En Italia, el partido Estados Unidos vs Canadá comienza a las 12:00 p.m.

En Francia, el partido Estados Unidos vs Canadá comienza a las 12:00 p.m.

En Turquía, el partido Estados Unidos vs Canadá comienza a la 1:00 p.m.

¿Dónde ver el Estados Unidos vs Canadá en vivo por TV y streaming?



El partido entre Estados Unidos vs Canadá se podrá ver EN VIVO vía TV por VBTV. También se podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Estados Unidos vs Canadá: últimos resultados

Estados Unidos

Estados Unidos 3-1 Eslovenia

Estados Unidos 3-1

Estados Unidos 3-0 República Checa.

Canadá