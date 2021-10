Lionel Scaloni dirige a Argentina tras la salida de Jorge Sampaoli | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

La Selección Peruana visitará este jueves a una Argentina, segunda clasificada en las Eliminatorias Qatar 2022, en gran estado de forma tras la obtención de la Copa América.

El elenco dirigido por Lionel Scaloni registra 24 partidos sin conocer de derrotas y en su último compromiso pasó por encima de Uruguay. Su próximo rival es Perú, sobre el que su entrenador destacó su juego con el balón.

"Perú es un equipo bastante claro, que juega bien a la pelota, tiene buen pie. Un equipo que, aunque tenga sus bajas, viene trabajando hace mucho juntos y en el centro de campo tiene buen pie y tenencia de pelota. No es un equipo acostumbrado a meterse atrás, afronta los partidos de la misma manera y es difícil”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

Lionel Scaloni formó parte del comando técnico de Jorge Sampaoli cuando chocó con Perú en La Bombonera por Eliminatorias, en 2017, y señaló que en ese partido pudieron irse derrotados.

“Perú juega de una manera muy marcada, siempre ha jugado igual, sabe a lo que juega, más allá de su situación en la clasificación. Es un equipo difícil. En las Eliminatorias anteriores, cuando nosotros teníamos que ganar para ir al Mundial, ellos hicieron su partido. Pudimos ganarlo, pero incluso perder. Siempre intenta atacar y no siente meterse atrás. Podrán cambiar, pero su manera de jugar es bastante clara", remarcó.

#SelecciónMayor @lioscaloni 🎙️: "Perú juega bien a la pelota, tiene futbolistas de buen pie. Vienen trabajando juntos hace mucho, tiene una mitad de la cancha con muy buen pie. No es un equipo que está acostumbrado a meterse atrás". pic.twitter.com/v0Jm0NYsIm — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 13, 2021

Las dudas de Scaloni para enfrentar a Perú

Lionel Scaloni acostumbra a revelar su equipo titular un día antes de cada encuentro. No obstante, esta vez señaló que todavía evalúa el once que enviará al Monumental. Las dudas pasarían por los laterales, con el posible ingreso de Gonzalo Montiel por Nahuel Molina y Marcos Acuña en lugar de Nicolás Tagliafico.

"El equipo no se los puedo pasar, pero más o menos es en la línea de lo que venimos haciendo, con algún retoque que podemos hacer. Los retoques van por lo del lado de lo que el partido necesite, no por rendimiento. Es un partido bastante claro y vamos a sacar el equipo que creemos que es lo mejor. Hay que dejar en claro que el equipo se arma en función del rival, pero la idea es la misma y se busca mejorar en función de lo que queremos, y no contra quién juguemos. Hay matices de cada equipo, pero nosotros tenemos variedad de jugadores y las aprovechamos para mejorar nuestro equipo y no en el daño que nos pueden hacer”, sentenció.





