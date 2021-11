Paolo Guerrero será ausencia en Perú en estas fechas de Eliminatorias. | Fuente: AFP

Solo sirve la victoria. Este jueves, Perú sostendrá un partido clave ante Bolivia en el Estadio Nacional que podría decidir su futuro en las Eliminatorias Qatar 2022, que dentro de poco entrará en su recta final.

Para el duelo con Bolivia, además del choque con Venezuela, la Selección Peruana no contará con Paolo Guerrero por lesión. En rueda de prensa, Ricardo Gareca respondió por la evolución de la lesión de la rodilla que tiene el popular 'Depredador', exjugador del Inter de Porto Alegre.

"Está en la videna y es el que organiza todo. Lo vemos muy bien de ánimo. Aparentemente, se le está solucionando el problema. No creo que juegue este año", apuntó el técnico de Perú en sus declaraciones.

Paolo Guerrero no estará en el Perú vs. Bolivia en Lima

Paolo Guerrero no tiene goles en lo que va de las Eliminatorias. | Fuente: EFE

También, el popular 'Tigre' fue consultado sobre cuándo regresaría el delantero a los terrenos de juego. No se dará para lo que resta de año.

"Usará el tiempo que resta para ponerse en forma. En 2022 buscará arrancar con todo. Por lo que escuché y lo que hablé con él, apunta a eso", añadió.

Por otra parte, el estratega de la Selección Peruana habló en relación a la falta de gol de parte de los centrodelanteros en el 'equipo de todos'.

"Si bien no han marcado, de todas maneras creemos que tiene que ver por una casualidad. Son circunstancias que pasan, no porque no tengan situaciones. Lo más importante es que ellos tengan chances", indicó.

Hay que tener en cuenta que el partido está programado para las 9:00 p.m. hora peruana. Luego, la bicolor viajará a Caracas para medirse a Venezuela.

