Alisson Becker fue campeón de la Copa América 2019 con Brasil | Fuente: AFP | Fotógrafo: LUIS ACOSTA

La Selección de Brasil hizo oficial su lista de convocados para su primeros partidos por las Eliminatorias Qatar 2022, frente a Bolivia el 26 de marzo y contra Perú en Lima el martes 31. Tité ha llamado a sus principales figuras, pero hay un nombre esperado que no fue mencionado: Alisson Becker.

El guardameta del Liverpool ha sido habitualmente llamado para los partidos de Brasil, siendo pieza clave en el último título en la Copa América 2019, donde solo concedió un gol en todos sus partidos (le convirtió Paolo Guerrero en la final). Por este logro, sumado a la obtención de la Champions League con los 'reds', Alisson recibió por parte de FIFA el premio The Best al mejor arquero del 2019.

Sin embargo, no está en la primera convocatoria del 2020 de Brasil y no se trata porque esté fuera del radar del seleccionador. Alisson se lesionó en el entrenamiento de este viernes del Liverpool, hecho que confirmó el mismo club, por lo que no estará en el juego del sábado 7 de marzo contra Bournemouth por la Premier League. Además se perderá el partido de vuelta por octavos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid.

"Tiene una lesión muscular en la zona de la cadera, no estará ni esta jornada ni la semana que viene", señaló Jurgen Klopp.