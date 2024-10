Jorge Fossati y la dura crítica por la habilitación de Darwin Núñez en las Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último viernes, desde el TAS emitieron una medida cautelar en la que se dio cuenta que la sanción a Darwin Núñez, por parte de Conmebol, queda congelada, por lo que el delantero de Uruguay no tendrá problemas de jugar ante Perú en Lima por la novena fecha de las Eliminatorias 2026.

Ello ha dejado un mal sabor de boca en Jorge Fossati, entrenador de la Selección Peruana. El DT de la blanquirroja dio una conferencia de prensa en la Videna en la que se le preguntó por el caso de Darwin Núñez, quien a nivel de clubes se desempeña en Liverpool.

"No quiere metermo en el terreno legal, reglamentario y político, porque para eso la federación tiene otras personas", dijo Fossati en un primer momento.

Jorge Fossati y su molestia por la habilitación de Darwin Núñez

La palabra de Jorge Fossati por la Selección Peruana.

Luego, mostró su extrañeza que el jugador en mención reciba la habilitación para jugar la jornada doble de Eliminatorias de este mes de octubre.

"Fue sorpresa y solo de pensar que Uruguay tenía cuatro en total suspendidos y qué casualidad que el que tiene más fechas ese fue al que se le sacaron las que le faltaban. No entiendo estas cosas. No me gustan", remarcó.

Por último, el DT de la Selección Peruana se volvió a manifestarse sobre Darwin Núñez en relación con que ha visto este tipo de casos con anterioridad.

"Algo de esto conozco, porque hace mucho que estoy en el fútbol. No soy el indicado para hablar de reglamentos o de aspectos políticos que llevan a este tipo de decisiones", indicó.

Lista de convocados de Perú para la fecha 9 y 10 de Eliminatorias 2026

ARQUEROS

Pedro Gallese (Orlando City)

Carlos Cáceda (Melgar)

Diego Romero (Universitario)

DEFENSAS

Alexander Callens (AEK Atenas)

Aldo Corzo (Universitario)

Luis Abram (Atlanta United F.C.)

Carlos Zambrano (Alianza Lima)

Miguel Araujo (Portland Timbers)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

MEDIOCAMPISTAS

Jesús Castillo (Gil Vicente)

Oliver Sonne (Silkeborg IF)

Sergio Peña (Malmö)

Jean Pierre Archimbaud (Melgar)

Piero Quispe (Pumas)

Andy Polo (Universitario)

Jorge Murrugarra (Universitario)

Marcos López (F.C. Copenhague)

Luis Advíncula (Boca Juniors)

Horacio Calcaterra (Universitario)

Wilder Cartagena (Orlando City)

DELANTEROS

Luis Ramos (Cusco FC)

Edison Flores (Universitario)

Bryan Reyna (Belgrano)

Joao Grimaldo (Partizán de Belgrado)

José Rivera (Universitario)

Alex Valera (Universitario)

