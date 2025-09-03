Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias con niños
EP 33 • 41:58
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10
La Agenda

Gracias a:

Un solo puño: jugadores de la Selección Peruana se juntaron con hinchas previo al duelo con Uruguay por Eliminatorias

Perú se enfrenta a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias
Perú se enfrenta a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias | Fuente: X | Fotógrafo: @SeleccionPeru
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Perú se enfrenta a Uruguay este jueves por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los ánimos son los mejores. Futbolistas de la Selección Peruana e hinchas que llegaron a Montevideo para el partido contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas se reunieron en el hotel de concentración de la Bicolor previo a tan importante cotejo.

A través de una fotografía publicada por las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se puede apreciar a todos los jugadores sentados y, atrás de ellos, a un grupo de fanáticos con banderolas y camisetas alentando.

"Todos juntos. Más unidos que nunca", fue el mensaje que dejó la cuenta oficial de la Bicolor en sus redes sociales, acompañada de la fotografía. 

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Uruguay en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú vs Uruguay se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo. El recinto tiene capacidad para 60 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay en vivo por las Eliminatorias 2026?

  • En Perú, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.  
  • En Colombia, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Brasil, el partido Perú vs Uruguaya comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Perú vs Uruguay comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m. 
  • En España, el partido Perú vs Uruguay comienza a la 1:30 a.m.

¿Dónde ver el Perú vs Uruguay en vivo por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú vs Uruguay se podrá ver EN VIVO por Movistar Deportes (3 y 703 HD), América TV (canal 4), ATV (canal 9), DSports, DGO y AUF TV. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección Peruana Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA