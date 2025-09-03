Un solo puño: jugadores de la Selección Peruana se juntaron con hinchas previo al duelo con Uruguay por Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los ánimos son los mejores. Futbolistas de la Selección Peruana e hinchas que llegaron a Montevideo para el partido contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas se reunieron en el hotel de concentración de la Bicolor previo a tan importante cotejo.

A través de una fotografía publicada por las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se puede apreciar a todos los jugadores sentados y, atrás de ellos, a un grupo de fanáticos con banderolas y camisetas alentando.

"Todos juntos. Más unidos que nunca", fue el mensaje que dejó la cuenta oficial de la Bicolor en sus redes sociales, acompañada de la fotografía.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Uruguay en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú vs Uruguay se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo. El recinto tiene capacidad para 60 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay en vivo por las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m. En Uruguay , el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m. En Colombia, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Uruguaya comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Uruguay comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido Perú vs Uruguay comienza a la 1:30 a.m.

¿Dónde ver el Perú vs Uruguay en vivo por las Eliminatorias 2026?



El partido entre Perú vs Uruguay se podrá ver EN VIVO por Movistar Deportes (3 y 703 HD), América TV (canal 4), ATV (canal 9), DSports, DGO y AUF TV. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

