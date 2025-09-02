"Tenemos que ganar": Manuel Ugarte seguro de vencer a Perú para clasificar al Mundial 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Quiere Mundial. Manuel Ugarte, volante de la Selección de Uruguay, indicó que la última fecha doble de Eliminatorias es importante para sellar la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

En conferencia de prensa, el jugador del Manchester United indicó que el partido ante Perú es muy importante, porque una victoria les permitirá obtener un boleto al Mundial.

"Es una doble fecha importante. Vamos con la mentalidad de que hay que clasificar y creo que lo merecemos. El primer partido va a ser importantísimo. (...) Hoy tenemos una responsabilidad que es llevar a Uruguay al Mundial, como tiene que ser. Y creo que estamos bien encaminados", indicó en un principio.

"(Hay que) ganar los dos, obviamente. El primero en casa va a ser importante. Tenemos que ser protagonistas, tenemos que jugar bien, tenemos que ganar. Y el segundo también. Somos una selección que le puede ganar a cualquiera, y jugando afuera también somos fuertes y tenemos que demostrarlo", complementó.

Manuel Ugarte seguro de clasificar al Mundial

Por otro lado, aseguró que Uruguay debe clasificar al Mundial. Según indicó, la Celeste tiene la calidad suficiente para estar en la próxima Copa del Mundo y eso lo demostró en la útima Copa América.

"Por la calidad y el nivel de los jugadores que tiene Uruguay, podemos jugar mucho mejor y hay que tratar de trabajar para eso", dijo al inicio.

"Yo considero que Uruguay puede dar un nivel muy alto y lo hizo la Copa América, lo hizo varios partidos y hay que buscar eso", finalizó.

