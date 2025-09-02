Argentina vs Venezuela: ¿en qué canal pasan por TV la fecha 17 de Eliminatorias 2026?

Argentina vs Venezuela se enfrentan en la próxima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina, ya clasificada al próximo Mundial, recibirá a Venezuela por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Este partido quedaría marcado como el último de Lionel Messi con la Albiceleste en Buenos Aires.

Lionel Messi llega a este duelo tras superar una molestia muscular que le permitió jugar la final de la Leagues Cups, cauya final perdió Inter Miami a manos de Seattle Sounders.

Argentina vs Venezuela: altas y bajas para la fecha 17 de Eliminatorias 2026

Argentina llega con las bajas de Facundo Medina y Ángel Correa, tal como confirmó el seleccionador Lionel Scaloni.

Por su parte, Venezuela no podrá por lesión con Yangel Herrera de Girona, Jhonder Cádiz de Pachuca y José Martínez de Corinthians.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Venezuela en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

El partido entre Argentina vs Venezuela se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El recinto tiene capacidad para 85 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Argentina vs Venezuela en vivo por las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m. En Argentina , el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m. En Venezuela , el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m. En Colombia, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido Argentina vs Venezuela comienza a la 1:30 a.m.

¿Qué canales TV transmiten el Argentina vs Venezuela en vivo?

En Perú, el partido de Argentina vs Venezuela se podrá ver EN VIVO por GOLPERU. En Argentina, será transmitido por Telefe y TyC Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina vs Venezuela: alineaciones posibles

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Tiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Daniel Pereira, Cristian Cásseres; Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino y Salomón Rondón.