Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Santivañez dice que parte de la Fiscalía integraría supuesta organización criminal
EP 1861 • 22:34
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 1 de agosto | "Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír"
EP 1065 • 12:04
La Agenda

Gracias a:

Argentina vs Venezuela: ¿en qué canal pasan por TV la fecha 17 de Eliminatorias 2026?

Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias.
Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Argentina vs Venezuela se enfrentan en la próxima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina, ya clasificada al próximo Mundial, recibirá a Venezuela por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Este partido quedaría marcado como el último de Lionel Messi con la Albiceleste en Buenos Aires.

Lionel Messi llega a este duelo tras superar una molestia muscular que le permitió jugar la final de la Leagues Cups, cauya final perdió Inter Miami a manos de Seattle Sounders.

Argentina vs Venezuela: altas y bajas para la fecha 17 de Eliminatorias 2026

Argentina llega con las bajas de Facundo Medina y Ángel Correa, tal como confirmó el seleccionador Lionel Scaloni.

Por su parte, Venezuela no podrá por lesión con Yangel Herrera de Girona, Jhonder Cádiz de Pachuca y José Martínez de Corinthians.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Venezuela en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

El partido entre Argentina vs Venezuela se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El recinto tiene capacidad para 85 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Argentina vs Venezuela en vivo por las Eliminatorias 2026?

  • En Perú, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Argentina, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Colombia, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.  
  • En Brasil, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m. 
  • En España, el partido Argentina vs Venezuela comienza a la 1:30 a.m. 

¿Qué canales TV transmiten el Argentina vs Venezuela en vivo?

En Perú, el partido de Argentina vs Venezuela se podrá ver EN VIVO por GOLPERU. En Argentina, será transmitido por Telefe y TyC Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina vs Venezuela: alineaciones posibles

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Tiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Daniel Pereira, Cristian Cásseres; Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino y Salomón Rondón.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección de Argentina Selección de Venezuela Eliminatoirias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA