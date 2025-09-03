Óscar Ibáñez reveló el motivo de la ausencia de Carlos Zambrano a los entrenamientos de Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana viene trabajando en el previo de Peñarol de cara al encuentro con Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Una de las principales novedades fue la presencia de Carlos Zambrano, quien no estuvo presente en los primeros días de entrenamiento de la Bicolor.

En conferencia de prensa, Óscar Ibáñez reveló que el jugador de Alianza Lima pidió un permiso especial y por eso recién se unió a los trabajos en Montevideo.

“Carlos (Zambrano) tuvo un problema personal que requería que esté en Alemania unos cinco días. Por eso recién se sumó a los entrenamientos aquí en Uruguay", indicó en un inicio.

"Sin embargo, físicamente está bien y, en ese sentido, no tiene ningún impedimento para estar ante Uruguay. Igual, mañana recién conocerán la alineación", complementó.

Óscar Ibáñez convencido de vencer a Uruguay

Por otro lado, indicó que el cotejo ante Uruguay será complicado, pero espera quedar con la victoria para seguir en carrera en las Eliminatorias.

"No tengo dudas de que será un encuentro muy exigente, porque enfrentaremos a una selección con jugadores de gran nivel. Uruguay es un seleccionado importante, con nombres fuertes, que juega de forma muy vertical y exige mucho al rival", aseguró al principio.

"Pero estamos preparándonos para eso, porque no solo necesitamos hacer un buen partido, sino ganarlo para seguir en carrera. Imaginamos un encuentro de ida y vuelta". complementó.

"Uruguay tiene jugadores de enorme categoría, por lo que genera. Vinimos el domingo y planificamos toda una logística no solo para ganar un día más de entrenamiento, sino también para que los jugadores no sientan el desgaste del viaje. Vamos a aprovechar las virtudes que tiene Perú, como su buen toque de balón, y trataremos de llegar con mucha gente al área rival", finalizó.

